تويوتا كامري هايبرد 2021 المواصفات الأوروبية تحصل على تحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا كامري هايبرد 2021 على تغييرات خفيفة للخارجية والداخلية في أوروبا، مع تحديث تصميم الشبك الأمامي والمصدات.

كما حصلت السيارة على جنوط 17 و18 إنش جديدة ومصابيح خلفية LED بإضاءة مختلفة وطلاء رمادي معدني جديد.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة لمسية 9 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية مع تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي بشكل قياسي وجلود جديدة للمقاعد.

وأخيراً حصلت كامري هايبرد 2021 على أحدث انظمة السلامة لتويوتا، والتي تشمل نظام تحذير مبكر من الاصطدام بتحديثات لتحسين رصد السيارات القادمة، مع تقنية المساعدة على التوجيه والكروز كونترول المتكيف الذكي والبقاء في مسار الطريق.

وتستمر السيارة الهجينة بنفس محرك 2.5 لتر 4 سلندر الحالي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 218 حصان.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin