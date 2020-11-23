تُعلن ’جي إم سي‘ عن إطلاق ’يوكون‘ الجديدة كلّياً للعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط

المجموعة الرائعة تتميّز عبر طراز ’دينالي‘ الفاخر وأول طراز ’AT4‘ على الإطلاق، مما يُدخِل ’يوكون‘ إلى فئة المركبات الراقية على الدروب الوعرة في المنطقة

غنية بالتقنيات المعزَّزة الرائدة بفئتها1، وتتمتّع بمستويات محسَّنة من القدرات التي تمت هندستها بدقّة عالية، وتوفر مساحة داخلية رحبة، وتتألّق بتصميم عصري جريء

’يوكون‘ للعام 2021 ترتقي بتجربة ملكية ’جي إم سي‘ أكثر وتضم تقنية اتصال OnStar الرائدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ’جي إم سي‘ عن البدء ببيع مركبة ’يوكون‘ الجديدة كلّياً للعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط. ويتربّع على قمّة مجموعة ’يوكون‘ المتميّزة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) طراز ’دينالي‘ وللمرّة الأولى طراز ’AT4‘. وتضم المجموعة الجديدة تقنيات رائدة بفئتها1 مع المزيد من المساحة الداخلية، إضافة لتألّقها بتصميم جريء. ويكتمل كل هذا عبر باقة من الخصائص الهندسية المتطوّرة ومزايا الأداء العالي.

تعليقاً على وصول ’يوكون‘ للعام 2021، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير الإداري لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط: “يشرّفنا جداً أن نقدّم لعملائنا الأعزّاء في الشرق الأوسط الجيل الجديد من مركبتنا الرياضية متعدّدة الاستعمالات الراقية – ’يوكون‘ للعام 2021. فهذه المركبة لا تتميّز بكونها عملية أكثر فحسب، بل أصبحت تحوي بفضل مساحتها الداخلية الزائدة باقة غنية من الخصائص والتقنيات الراقية التي نعلم أنها ستلقى استحسان العملاء. وعلى الرغم من خصائصها العصرية الملائمة، تحافظ ’يوكون‘ للعام 2021 على مزاياها التي لا تُنافَس على الدروب الوعرة. وبعد أن أعيد تصميمها من نقطة الصفر، نثق أن عائلة ’يوكون‘ الجديدة كلّياً ستتخطّى توقّعات العملاء وتتابع السيطرة على الطرقات بشكل لم يسبق له مثيل.”

يمثّل التصميم الخارجي لمركبة ’يوكون‘ للعام 2021 قمّة الحِرَفية اليدوية لدى ’جي إم سي‘، وقد أصبح الآن ملفِتاً أكثر من أي وقت سبق، حيث يضم خطوطاً جريئة وبارزة تم تصميمها وفي البال عملاء الشرق الأوسط. ضمن هذا الإطار، أصبح شبك Galvano الأمامي الكرومي الحصري من ’دينالي‘ أكبر وأكثر تفصيلاً، مع تصميم بُعديّ دقيق يشتمل على ما يزيد عن 10,000 سطح فردي عاكس. كما تستفيد ’يوكون‘ للعام 2021 من تقنية الإضاءة المتطوّرة، حيث تنعكس ميّزة الإنارة الأمامية بشكل حرف C الحصرية من ’جي إم سي‘ عبر ’شفرة الضوء‘ البارزة التي توفر إنارة LED متسقة ضمن مصابيح الإنارة النهارية.

وقد خضعت المقصورة الداخلية لعملية إعادة تصميم شاملة ضمن كامل نطاق عائلة ’يوكون‘ من الجيل المقبل، وهذا يبرز بشكل أساسي من خلال المقصورة الداخلية الحصرية في طراز ’دينالي‘، مع برّاد اختياري جديد رائد بفئته موجود ضمن الكونسول الوسطي، إضافة إلى أربعة أنماط لونية فريدة تمنح العملاء خيارات تخصيص لا تُضاهى.

أما فيما يتعلّق بالطاقة، فإن ’يوكون‘ للعام 2021 تمنح السائقين خياراً من محرّكين لتلبية متطلّبات أساليب المعيشة المختلفة. فمحرّك V8 الجديد كلّياً سعة 6.2 ليتر مع ميّزة الإدارة الديناميكية للوقود (Dynamic Fuel Management) (قياسية في دينالي) يُعتبَر الأقوى ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) كاملة الحجم، وهو يولّد قوّة تُقدَّر عند 420 حصاناً، أي أعلى من كافة المركبات المنافِسة الأخرى. أما المحرّك القياسي فهو V8 الجديد كلّياً سعة 5.3 ليتر. ويتمتّع كلا المحرّكان بميّزة الإيقاف/التشغيل وميّزة الإدارة الديناميكية للوقود (Dynamic Fuel Management) الجديدة التي تمكّن المحرّك من العمل على أسطوانتين إلى ثمان أسطوانات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الطاقة والكفاءة. إلى جانب هذا، يقترن المحرّكان مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي متقدّم من 10 سرعات وميّزة ’جي إم سي‘ للتبديل الإلكتروني الدقيق (Electronic Precision Shift) للتعشيقات عبر زر يعمل بالضغط عليه.

ويأتي على رأس عائلة ’يوكون‘ للعام 2021 طراز ’دينالي‘ الراقي وللمرّة الأولى طراز ’يوكون AT4‘. ويمنح ’دينالي‘ العملاء تجربة رائدة بفضل تصميمه الجريء وتجهيزاته الداخلية الراقية وخصائص القدرات العالية التي يتمتّع بها. من جهته، يقدّم طراز ’AT4‘ المتوفر للمرّة الأولى شخصية جديدة بالكامل لمركبة ’يوكون‘ ويحقّق وعد ’جي إم سي‘ بتوفير علامة ’AT4‘ الفرعية ضمن كامل نطاق المجموعة. ويناغم طراز ’AT4‘ بين تجربة القيادة الراقية والقدرات التي لا تُنافس على الدروب الوعرة، مما يجعل طراز ’يوكون‘ هذا لا يُشبه أي مركبة أخرى ضمن فئتها عندما يتعلّق الأمر بالمغامرات الخارجية.

علاوة على هذا، تستفيد ’يوكون‘ من النظام الاختياري للتعليق الهوائي المتكيّف (Four-Corner Air Ride Adaptive Suspension) عند الزوايا الأربع الرائد بفئته والذي يقدّم جودة ركوب قصوى مع إمكانية رفع الهيكل بمقدار 2 بوصة (50 ملم) لمزيد من الخلوص الأرضي عند القيادة على الدروب الوعرة.

أما فيما يتعلّق بالتقنيات، تتوفر ’جي إم سي يوكون‘ مع ميّزة الرؤية عبر ما يصل عدده إلى تسع كاميرات، وهو العدد الأعلى في الفئة1، مما يعزّز مستويات وعي السائق عبر الرؤية المحيطية عالية الوضوح (High Definition Surround Vision) وكاميرا مرآة الرؤية الخلفية (Rear Camera Mirror). وهذا ليس كل شيء، إذ تتضمّن ’يوكون‘ أيضاً شاشة عرض رأسية (Head-Up Display) اختيارية مائلة متعدّدة الألوان قياس 15 بوصة رائدة بفئتها تعكس معلومات عن السرعة، الملاحة، خصائص السلامة وغيرها من المعلومات المتمحورة حول السائق عند التجهيز الكامل.

وبصفتها مركبة عائلية أولاً وأخيراً، فإن ’يوكون‘ للعام 2021 تقدّم بشكل طبيعي باقة معزَّزة من تقنيات2 الاتصال والسلامة النشطة قادرة على تحذير السائق من مخاطر وقوع حادث، وفي بعض الحالات، العمل حتى على تفادي الحوادث. وتتضمّن هذه التقنيات التنبيه من وجود المشاة في الخلف (Rear Pedestrian Alert)، والكبح التلقائي الطارئ (Automatic Emergency Braking)، والمساعدة في الحفاظ على المسار (Lane Keep Assist) وغير هذا الكثير.

ولأجل الارتقاء بتجربة ملكية العملاء أكثر، تأتي ’يوكون‘ للعام 2021 مع تقنية OnStar3 للسلامة والأمان في المركبة والرائدة من ’جنرال موتورز‘. وعبر الدعم المتوفر من لمسة بشرية، تجعل OnStar كل رحلة في الجيل المقبل من ’يوكون‘ أكثر اتصالاً مع مستويات أمان وسلامة أعلى يمكن أن ينعم بها العملاء بمجرّد دخولهم إلى هذه الـSUV المتميّزة.

ومع باقة من الخصائص البارزة مثل الاستجابة التلقائية لحوادث الاصطدام (Automatic Crash Response)، تستطيع ’يوكون‘ أن تُجري اتصالاً للحصول على المساعدة في حال وقوع حادث حتى لو لم يكن السائق قادراً على القيام بهذا شخصياً، وسيبقى مستشار OnStar متخصّص مباشرة على خط الاتصال مع المركبة وفي الوقت نفسه يقوم بالتنسيق مع موفري خدمات الطوارئ لضمان إرسال المساعدة الملائمة إلى موقع الحادث. أما مع خيار المساعدة في حالة سرقة المركبة (Stolen Vehicle Assistance)، فتقوم خدمة OnStar بالعمل بشكل وثيق مع السُلطات المختصّة لمساعدة العميل على استعادة مركبته ’يوكون‘، وذلك من خلال إبطاء المركبة المسروقة وتفعيل إشارة عن بعد لإيقاف وظيفة الإشعال في المحرّك، الأمر الذي يمنعه من العمل مجدّداً بعد إطفائه.

ومن شأن باقة الخدمات المتصلة التي توفرها OnStar أن تضمن تمتّع العملاء بالتحكّم الكامل بمركبتهم الـSUV في جميع الأوقات مما يسهّل أكثر حياتهم دائمة الانشغال، وهذا بفضل بعض الخدمات البارزة مثل قفل/فتح الباب عن بعد، تشخيص حالة المركبة، والتشغيل عن بعد. وحرصاً منها على بقاء جميع ركّاب ’يوكون‘ القوية على اتصال دائم مهما كان نوع الرحلة، تأتي خدمة OnStar أيضاً مع خطّة بيانات واي فاي يمكن عبرها ربط ما يصل عدده إلى 7 أجهزة مختلفة.

أصبحت الآن مجموعة مركبات الجيل الجديد من ’جي إم سي يوكون‘ للعام 2021 متوفرة للبيع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة GMC Arabia.