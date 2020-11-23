تنبيه مهم من أمن الطرق عند القيادة والرؤية غير واضحة

الخليج ٣٦٥ نت – شددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية وضرورة إشعال الإضاءات الأمامية والخلفية للسيارة عند تدني مستوى الرؤية. ويأتي هذا التنبيه في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات من سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة. وكتب الحساب الرسمي لأمن الطرق: “احرص على إشعال الاضاءات الأمامية والخلفية للمركبة عند تدني مستوى الرؤية”.

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