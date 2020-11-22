تفاصيل إنشاء 3 ‏محطات مترو ترتبط مباشرة مع مطار الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “جيرارد ‏إنزيريو” الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، عن اعتزام الهيئة تأسيس 3 ‏محطات مترو ترتبط بخط مباشر مع مطار الرياض، وذلك باستثمار 4 مليارات ريال في عام 2021 ‏لتطوير البنية التحتية في الدرعية، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وفي التفاصيل، أشار جيرارد إنزيريو خلال عرض قدّمه تحت عنوان “الدرعية مهد المملكة لتكون أعظم أماكن التجمع في ‏العالم”، إلى أن المنطقة ستشهد تأسيس 3 ‏محطات مترو ترتبط بخط مباشر مع مطار الرياض، بجانب عدد من الاستثمارات ال‏متنوعة في الكهرباء والماء والزراعة وأماكن للمشي.

وتوقّع إنزيريو تدفق الاستثمارات الخليجية والعالمية بنحو 75 مليار ريال ‏في الفترة من 2020 وحتى 2024، بجانب استقبال الدرعية لـ55 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، ‏وهو ما سيوفر دخلًا إضافيًا لميزانية الدولة يُقدّر بحوالي27 مليار ‏ريال مع توفير 55 ألف وظيفة.‏

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح حي البجيري قريبًا للاستعداد لفعاليات “فورميلا إي” المقرر إقامتها في فبراير 2021، وسيضم الحي سينما ومنطقة للترفيه و21 مطعم عالمي، بجانب عددًا من الفنادق والنُزُل وأماكن للتنزه والشواء، وممارسة رياضة المشي.