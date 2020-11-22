تفاصيل إنشاء 3 ‏محطات مترو ترتبط مباشرة مع مطار الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “جيرارد إنزيريو” الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، عن اعتزام الهيئة تأسيس 3 محطات مترو ترتبط بخط مباشر مع مطار الرياض، وذلك باستثمار 4 مليارات ريال في عام 2021 لتطوير البنية التحتية في الدرعية، وفقًا لـ”الاقتصادية”.
وفي التفاصيل، أشار جيرارد إنزيريو خلال عرض قدّمه تحت عنوان “الدرعية مهد المملكة لتكون أعظم أماكن التجمع في العالم”، إلى أن المنطقة ستشهد تأسيس 3 محطات مترو ترتبط بخط مباشر مع مطار الرياض، بجانب عدد من الاستثمارات المتنوعة في الكهرباء والماء والزراعة وأماكن للمشي.
وتوقّع إنزيريو تدفق الاستثمارات الخليجية والعالمية بنحو 75 مليار ريال في الفترة من 2020 وحتى 2024، بجانب استقبال الدرعية لـ55 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، وهو ما سيوفر دخلًا إضافيًا لميزانية الدولة يُقدّر بحوالي27 مليار ريال مع توفير 55 ألف وظيفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح حي البجيري قريبًا للاستعداد لفعاليات “فورميلا إي” المقرر إقامتها في فبراير 2021، وسيضم الحي سينما ومنطقة للترفيه و21 مطعم عالمي، بجانب عددًا من الفنادق والنُزُل وأماكن للتنزه والشواء، وممارسة رياضة المشي.
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