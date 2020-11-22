تعرف على أهم إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أهم الإرشادات للاستخدام الصحيح لقاعد الأطفال بالسيارات. وقال الحساب الرسمي لـ”المرور”: “تعتبر مقاعد الأمان المخصصة للأطفال من أهم أدوات السلامة المرورية داخل المركبات، واستخدامها بالشكل الصحيح يعزز من فعاليتها”. وأوضح المرور أن أهم إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال، كالآتي: عدم وضع مقعد الطفل بالمقاعد الأمامية.

التنبيه على عدم ترك أشرطة الشد فضفاضة.

التأكد من صلاحية وعمر المقعد الافتراضي.

ضبط الزاوية التي يجلس بها الطفل بدقة؛ وفقًا للإرشادات المدونة على المقعد.

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