تعرف على كيفية الحفاظ على بطارية السيارة من الأعطال في فصل الشتاء 

الخليج ٣٦٥ نت – مع قدوم فصل الشتاء تتعرض كثير من بطاريات السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال، وينتج ذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، مما يؤثر بالسلب على المكونات الداخلية للبطاريات، بالإضافة إلى كثرة إجهاد البطاريات في الصيف عن طريق استخدام المكيف والتجهيزات الكهربائية بصورة متواصلة.

وللحفاظ على البطارية من التلف في الشتاء قدم نادي السيارات ADAC الألماني نصائح هامة في كيفية العناية بالبطارية والحفاظ عليها من الأعطال، نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

نصح الخبراء الألمان بضرورة الحفاظ على جسم البطارية والأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان، حيث أن الصدأ وتسرب التيار من البطارية من أبرز العوامل التي تسبب في ضعفها وتعرضها للتلف.

وكشف الخبراء عن الطريقة الصحيحة لتنظيف البطارية من الأملاح المتراكمة فوق الأقطاب، وذلك عبر استخدام ورقة صنفرة ناعمة، ثم تنظيفها بقطعة قماش جافة، ثم وضع بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل، مع مسح جسم البطارية بقطعة قماش مبللة.

كما نصح الألمان بضرورة غلق جميع التجهيزات الكهربائية الغير ضرورية في السيارة قبل البدء في تشغيل المحرك، حيث يحتاج محرك البنزين الحديث لإدارته حوالي 400 وات لمضخة الوقود وفوهات الحقن.

وأشار الخبراء إلى أنه من أسباب ضعف البطارية تمتع السيارات الحديثة بالعديد من التجهيزات والأنظمة المتطورة والتي تستهلك التيار حتى في حال توقف السيارة، حيث أن بعض الطرازات الفاخرة تحتوي على أكثر من 70 وحدة تحكم منها ما يبقى في وضع الاستعداد حتى عند إيقاف السيارة.

وأكد خبراء نادي السيارات على ضرورة إدارة المحرك يومياً، في حالة عدم استخدام السيارة فترة طويلة، حتى تتم إعادة شحن البطارية من جديد، حيث تفقد البطارية شحنها في حالة عدم استخدام السيارة، خاصةً في درجات الحرارة المنخفضة.