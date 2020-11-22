أهم النصائح للقيادة الآمنة في الأمطار والسيول

الخليج ٣٦٥ نت – تختلف القيادة في فصل الشتاء بشكل كبير عن الصيف خاصة مع تغير الأحوال الجوية، حيث تتكاثر الأمطار وينتشر الضباب في مختلف أنحاء المملكة، كما تصبح الطرق زلقة بسبب تزايد الأمطار، مما يضاعف صعوبة التحكم في السيارة ويزيد مخاطر حوادث السير.

ولقد قدم خبراء السيارات مجموعة من النصائح الهامة للقيادة الآمنة في هذه الأجواء الممطرة، وهي كما يلي:

– الحرص على القيادة وسط الطرق لتفادي المناطق الموحلة وتجمعات المياه والتي تتجمع على جوانب الطريق.

– الحفاظ على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.

– تشغيل المصابيح النهارية الأمامية ومصابيح الضباب الخلفية في حالة صعوبة الرؤية، وذلك للمساعدة على رؤيتك للطريق بشكل جيد بالإضافة إلى تسهيل رؤية السائقين حولك على الطريق لك لتفادي الحوادث.

– عدم الوقوف بجانب الطريق، إلا في الضرورة القصوى، وعند الوقوف قم بتشغيل كامل مصابيح السيارة الأمامية والخلفية والضباب، كما يفضل في حالات الطوارئ إشعال نيران بالقرب من السيارة لتنبيه القادمين من الخلف.

– عدم تخطي السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، كما يفضل تخفيضها إلى نصف السرعة المقررة، لأن مهما كانت وسائل الأمان لديك مرتفعة فهي تفقد الكثير من قوتها أمام الأمطار الشديدة.

– يجب الحذر عند استخدام المكابح وعدم الضغط عليها بقوة، لأن الأرض تكون زلقة بفعل الأمطار، وهو ما قد يسبب فقدان السيطرة على السيارة ودورانها.

– الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي والمرايا الجانبية بشكل دائم عند القيادة في ظروف الجو السيئة، وذلك كي تتمكن من الرؤية الجيدة للطريق أثناء القيادة.

– تفادي القيادة بجانب المركبات الكبيرة وذات الحمولة العالية خاصة أثناء السيول.

– في حال وجود بخار ماء على الزجاج، قم بغلق الزجاج بالكامل وشغل مكيف السيارة، وهو ما يساعد على سحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة.

– يجب مضاعفة مسافة الأمان 3 مرات مع ظروف القيادة في الأمطار، وهي المسافة التي تفصل سيارتك عن السيارة التي أمامك.