تعرف على أشهر الأعطال التي تصيب السيارات وكيفية التعامل معها‎

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً عدد من الأعطال الشائعة تصيب سياراتهم أثناء القيادة على الطرق، ولعدم درايتهم بأمور الصيانة فإنهم يقعون في مواقف محرجة، خاصة إذا لم يكن متوفر أحد مراكز الصيانة.

لذلك خلال السطور التالية سنستعرض لكم أبرز الأعطال والمشاكل التي يمكن أن تصيب السيارة وكيفية التعامل معها.

نوع المشكلة: ارتفاع حرارة المحرك

يجب فحص دورة التبريد، والتأكد من عدم تسرب سائل التبريد من الردياتير، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بالمروحة وسلامة الفيوز الخاص بها.

نوع المشكلة: صعوبة تشغيل المحرك

السبب الشائع هو ضعف البطارية أو تلفها، ويجب في هذه الحالة قياس قوة البطارية وتغييرها عند ضعفها.

نوع المشكل: انتشار رائحة بنزين

يجب التأكد من عدم وجود تسريب للبنزين من دورة الوقود، كما يجب تنظيف البخاخات.

نوع المشكلة: استهلاك زائد للوقود

ترجع هذه المشكلة إلى عدة أسباب أبرزها انسداد البخاخات وفلتر الهواء، وفي هذه الحالة يجب تنظيف البخاخات، بالإضافة إلى تغيير فلتر الهواء في حالة انسداده.

نوع المشكلة: انحراف السيارة عند الضغط على المكابح

في حال انحراف السيارة لليمين أو اليسار عند الضغط على المكابح، فإن سبب المشكلة غالباً يرجع إلى عدم اتزان العجلات، أو عدم ضبط ضغط هواء الإطارات بشكل متساوٍ، أو وجود مشكلة في “الفرامل”.

نوع المشكلة: انخفاض مستوى السيارة

في حال انخفاض مستوى السيارة وزيادة مسافة الفرامل، فإن هذه المشكلة تدل على تلف أو انتهاء العمر الافتراضي للمساعدين.

نوع المشكلة: خروج دخان من العادم

في هذه الحالة يجب فحص مستوى الزيت بالمحرك، ويفضل التوجه لمركز صيانة، لأن هذه المشكلة تدل غالباً على تآكل أجزاء من المكابس الخاصة بالمحرك.