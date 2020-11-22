تويوتا تطلق أول سيارة خدمية كهربائية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تويوتا عن طرح سيارتها Proace Verso Electric الكهربائية، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية، بالأسواق في آذار/مارس القادم.
وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تتوفر لها بطاريتان بسعة 50 و 75 كيلوواطا ساعة؛ حيث تصل ببطارية الليثيوم أيون الصغيرة إلى مدى السير 230 كيلو مترا، بينما تبلغ الأكبر مدى 330 كيلو مترا.
ويتولى دفع المحور الأمامي محرك كهربائي بقوة 136 كيلوواطا/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 130 كيلو مترا في الساعة.
وتأتي السيارة مجهزة بشاحن بقدرة 7.4 كيلوواط، ويتم شحن البطارية الصغيرة في غضون 30 دقيقة، في حين أن البطارية الكبيرة تحتاج إلى 45 دقيقة.
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