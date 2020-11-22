3 قتلى في حادث دهس لمارة بفرانكفورت الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت سيارة دفع رباعي عدة أشخاص على رصيف للمشاة بمدينة فرانكفورت الألمانية، في حادث تصادم مميت، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة، مساء السبت، إن "السيارة انحرفت عن مسارها عند منحنى وصدمت 2 من المارة وسائق دراجة لنقل البريد بعد ظهر السبت، بمنطقة أوستند واصطدمت بجدار أحد المنازل".

وذكرت الشرطة أن "المصابين نقلوا إلى المستشفى حيث وافتهم المنية متأثرين بجراحهم، وهم رجل في الثانية والستين من عمره وآخر كان يقود دراجة بينما كانت الضحية الثالثة امرأة".

وبحسب الشرطة لم تعرف هوية سائق السيارة حتى الآن، كما لم يعرف عدد الركاب الذين كانوا في السيارة وقت وقوع الحادث، وتناشد السلطات الأمنية شهود العيان تقديم ما لديهم من أدلة.

ولم يتضح بعد دوافع الحادث، إن كان مجرد انحراف سيارة عن مسارها أم وراءه دوافع أخرى.