رينو تكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة كيجر

كتب: باسل الحلواني
أزاحت عملاق صناعة السيارات الفرنسية رينو، الستار عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الاختبارية كيجر.
يعلو السقف جناح.
وتأتي "كيجر" الاختبارية، بغطاء محرك منحوت وزجاج أمامي نحيف وسقف شبه عائم مع رف على السقف، ومرايا تشبه أجنحة الطائرة، أما في الخلف، فيما
وتقف سيارة رينو، على جنوط قياس ١٩ بوصة، بأقواس مربعة كبيرة، وخلوص أرضي يبلغ ٢١٠ ملم.
ولعل من أبرز ما يميز "كيجر"، لون الشفق القطبي الذي يغطي السيارة، وتم
جدير بالذكر أن السيارة الاختبارية الجديدة، التي أعلنت عنها رينو، هي نتيجة تعاون مشترك بين أقسام التصميم الفرنسية والهندية في رينو، وسوف يتم تصنيعها في الهند، على أن يتم طرحها تباعاً في باقي الأسواق العالمية.
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