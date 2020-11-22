جاك تتوسع في طرح J7 بعدد من الأسواق لمنافسة كيا أوبتيما

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات الصينية جاك، التوسع في طرح سيارتها J7 المميزة التي يرى فيها الكثيرون منافسا قويا لسيارات كيا أوبتيما، بعدد من الأسواق العالمية.

تعتمد قاتلة كيا أوبتيما، على سواعد محرك بنزين، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، قادر على توليد عزم يعادل 149 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتومايتك مكون من 6 سرعات.

وتتميز هذه السيارة بهيكل مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، يتداخل فيه الزجاج الخلفي مع غطاء الصندوق بصورة

مميزة تشبه تلك الموجودة في بعض سيارات جاجوار وتيسلا الحديثة.

ويأتي هيكل هذه السيارة بطول 477 سم، بعرض 182 سم، وارتفاع 176 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم، ويزين واجهته الأمامية شبك عريض لغطاء المحرك فيه خطوط طولية مميزة مطلية بالكروم اللماع، أما حافة صندوق الأمتعة الخلفي فقد صممت لتكون أشبه بجنح هوائي صغير يزيد ثبات المركبة على السرعات

العالية.

وحصلت أيقونة جاك الشهيرة على واجهة قيادة متطورة في منتصفها شاشة طولية بمقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، ولديها شاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وتزخر السيارة بباقة من الكماليات ووسائل الأمان، في مقدمتها وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وفتحة سقف بانورامية كبيرة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد والمرايا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، إضافة إلى نظام يعتمد على الكاميرات لمراقبة محيط الهيكل بالكامل.

وتتميز نسخة Comfort من هذه السيارة بمصابيح تعمل بتقنيات LED، فضلا عن أن مصابيحها تعدل وضعية الإضاءة وجهتها تماشيا مع وجهة المركبة وحركة المقود.