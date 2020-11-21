موجز الخليج 365 للسيارات.. أسرع موديلات السبعينات ونوادر فورد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طرحت شركة فورد عبر تاريخها مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية،حققت من خلالها مبيعات كبيرة و حصدت سباقات فورمولا.

تتزايد شعبية السيارات الرياضية حول العالم خاصة لدى عشاق المغامرة ومن يفضلون السير لمسافات طويلة بسرعات هائلة.

شهدت فترة السبعينيات في صناعة السيارات اليابانية طرح العديد من الموديلات الرياضية تمتعت بمعدل تسارع كبير، جعلتها الأقوى في هذه الحقبة.

شهدت صناعة السيارات طوال تاريخها العديد من الموديلات التي تم تصنيعها لكنها لم تظهر للنور، بل اقتصر وجودها على العرض فقط.

يشهد عام 2021 طرح مجموعة استثنائية من السيارات الكهربائية، التي تقدم للأسواق على فترات مختلفة خلال العام المقبل.