أقوى 10 سيارات بمحركات معدلة من بورش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت بعض سيارات بورش الألمانية تعديلات لمحركاتها على يد عدد من الفنيين والخبراء، ما زاد من قوة محركاتها بشكل فائق.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز سيارات بورش التي أجري على محركاتها تعديلات بمعرفة عدد من أشهر مراكز الصيانة وتعديل السيارات في العالم.

بدأ الموقع قائمته، بنسخة حديثة من طراز بورش 911، أجري على محركها تعديلات بمعرفة العاملين بمركز صيانة السيارات Gemballa، ومنح الطراز محرك ينتج قوة تصل لـ820 حصانا، بسعة 3.8 لتر.







من بعدها، ضمت القائمة نسخة معدلة من طراز بورش 991، قام بتعديلها مركز صيانة TopCar Stinger GTR، ومنحت هذه النسخة محرك ينتج قوة تصل لـ750 حصانا.

وضمت القائمة نسخة أخرى، معدلة من طراز بورش 911 تربو، قام بتعديلها العاملين بمركز الصيانة وتعديل السيارات TechArt، بمنحه محركا ينتج قوة تصل لـ770 حصانا، تصل سرعته القصوى لـ224 ميلا في الساعة.

ومن تعديل مركز صيانة Sharkwerks، ضمت القائمة نسخة معدلة من طراز بورش GT3 RS 4.1، بمنحها محرك ينتج قوة 542 حصانا، بعزم دوران 400 لفة/قدم.

ومن الموديلات الكلاسيكية، جاءت ضمن القائمة نسخة معدلة من طراز بورش الكلاسيكي 945 تربو، الذي كان قد طرح في فترة السبعينات، وبفضل مركز صيانة RUF، أصبح الطراز يعمل بمحرك ينتج قوة 700 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 205 أميال في الساعة.

من بعدها جاء ضمن القائمة، نسخة EDO معدلة من طراز بورش باناميرا الرياضي، تعمل بمحرك معدل ينتج قوة 700 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 211 ميلا في الساعة مع معدل دوران 800 لفة/قدم.

ومن فئات SUV التي طرحتها بورش، جاءت ضمن القائمة نسخة معدلة من طراز Cayenne، تعمل بمحرك ينتج قوة تصل لـ 542 حصانا، من فئة V8 توربيني بسعة 4.8 لتر، وسرعة قصوى تصل لـ 176 ميلا في الساعة.

جاء ضمن القائمة طراز آخر تم تعديله بمعرفة مركز صيانة وتعديل السيارات الألماني Gemballa، وهو طراز بورش Carrera GT، العامل بمحرك معدل ينتج قوة تصل لـ 670 حصانا، فئة V10، بسعة 5.7 لتر.

اختتم الموقع القائمة، بنسخة معدلة من طراز بورش 911 GT2 RSR، حصلت على محرك معدل بقوة خارقة تصل لـ 1160 حصانا، سعة 3.8 لتر.



