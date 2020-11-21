أقوى 10سيارات سباق طرحتها فورد.. تصدرت فورمولا 1

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فورد عبر تاريخها مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية،حققت من خلالها مبيعات كبيرة و حصدت سباقات فورمولا.

وفي تقرير بالصور عرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، أنجح سيارات السباق التي قدمتها الشركة الأمريكية في مختلف المنافسات.

وجاء في المقدمة فورد الرياضي Sierra RS500 الذي حصد منافسات سباقات DTM عام 1988.



من بعده جاء طراز فورد Escort Mk1 الذي دخل التاريخ بعد أن أصبح أحد أندر السيارات العاملة بنظام دفع ثنائي العجلات، ينجح في تحقيق المركز الأول في سباقات الرالي.

وضمت القائمة، فورد الرياضي، Mondeo Super Touring الذي صنع التاريخ بتحقيق المركز الأول ضمن سباقات BTCC البريطانية عام 2000

ثم جاء طراز فورد Fiesta WRC، الذي نجحت شركة فورد من خلاله في تحقيق بطولات سباق الرالي عام 2017.

وطراز فورد Thunderbird، الذي حققت به فورد إنجازات عديدة في منافسات سباقات "ناسكار" الأمريكية.

ومن سيارات فورد المتميزة طراز Focus RS WRC الذي حقق انتصارات كبيرة في سباقات Escort RS Cosworth عام 2006 .

وفي منافسات التسارع، جاء ضمن القائمة طراز فورد Formula Ford EcoBoost العامل بمحرك EcoBoost، وحصدت فورد من خلاله سباقات عالمية.

من بعده ذكر الموقع ضمن القائمة طراز فورد Falcon الذي حققت به فورد إنجازات في سباقات رالي و سباقات ناسكار، مطلع الألفية الجديدة، وكان من الموديلات العاملة بمحرك v8.

ثم أشار الموقع إلى طراز Benetton B194 الذي حققت من خلاله فورد إنجازات في سباقات فورمولا 1،وكان من السيارات التي صنع بها المتسابق مايكل شوماخر أسطورته.

واختتم الموقع قائمته بطراز فورد GT40، وهو أنجح طراز رياضي في تاريخ الشركة الذي حقق المركز الأول في سباقات "لو مان 24 ساعة" في أربعة مواسم متواصلة ما بين عام 1966 وعام 1969.



