لعشاق السيارات اليابانية.. جولة بالصور لأسرع موديلات السبعينيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت فترة السبعينيات في صناعة السيارات اليابانية طرح العديد من الموديلات الرياضية تمتعت بمعدل تسارع كبير، جعلتها الأقوى في هذه الحقبة.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة تضم أسرع 10 سيارات يابانية طرحت في الأسواق خلال هذه الفترة ، وشملت موديلات من ماركات تويوتا وداتسون ونيسان.

وبدأ الموقع القائمة بطراز داتسون 510، الذي طرح عام 1973، وكان من أسرع السيارات اليابانية في هذه الفترة.



ومن ماركة "أيسوزو"، جاء ضمن القائمة موديل Isuzu Coupé الرياضي، الذي طرح بمحرك رياضي بسعة 2.0 لتر.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز مازدا الرياضي RX-3، بمحرك قوي سعة 1.6 لتر.

ومن ماركة ميتسوبيشي، جاءت ضمن القائمة، طراز Galant Colt GTO عام 1977 بمحرك سعة 2.0 لتر.

من بعده جاء طراز تويوتا Celica GT الرياضي الذي توفر في الأسواق بداية من عام 1970 وحتى عام 1977.

طراز آخر من ماركة مازدا جاء ضمن القائمة، من بين أسرع السيارات اليابانية المطروحة وهو طراز RX-7 .

وضمت القائمة طراز 2000 Fairlady Sports من ماركة داتسون.

طراز آخر من ماركة داتسون اليابانية جاء ضمن القائمة، هو 240z الذي توفر بمحرك سعة 2.4 لتر.

من بعده ذكر الموقع طراز 2000GT الرياضي من ماركة تويوتا اليابانية، الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 128 ميلا في الساعة بسعة 2.3 لتر.





واختتم موقع "هوت كارز" القائمة، بأسرع طراز هو نيسان Skyline GT-R KPGC10 بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 130 ميلا في الساعة.



