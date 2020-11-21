"سيارات الوفد" تختبر "لاندروفر ديفيندر" الجديدة.. تعرف على المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني

أجرت "سيارات الوفد"، تجربة قيادة سريعة لأحدث سيارات لاند روفر الإنجليزية "ديفندر"، رباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة، بدعوة من شركة MTI، وكيل علامة لاند روفر في مصر.

بدأت الفعاليات بمؤتمر صحفي، عن رؤية أعمال الشركة، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لمواصفات لاندروفر ديفيندر الجديدة، بحضور إسلام توفيق، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بـ MTI ، وعبد القادر طلعت، رئيس القطاع التجاري بالشركة ، ونورهان أشرف، نائب مدير التسويق، وأحمد أسامة، مدير مبيعات التجزئة، وزياد الشوبكى، مسئول العلاقات العامة والدعاية، ونخبة من رجال الإعلام والصحفيين.

وقال إسلام توفيق، إن الشركة تلقت العديد من طلبات الحجز بمجرد الإعلان عن طرح السيارة، في ظل رغبة عملاء العلامة الإنجليزية في امتلاك "ديفيندر" الجديدة.

وأكد "توفيق"، أن "ديفيندر" التي تعد واحدة من أفضل السيارات المخصصة للطرق الوعرة، أضيف لها قائمة طويلة من التقنيات لتصبح منافساً قوياً في هذه الفئة، لافتاً إلى أن السيارة تناسب احتياجات جميع العملاء سواء محبي المغامرات والسفاري والأداء القوي، أو من يبحثون عن الراحة داخل

المدينة على الطرق الممهدة العادية.

تعد السيارة لاندروفر ديفيندر، واحدة من أبرز السيارات المرشحة للمنافسة بقوة في سوق السيارات المصري، خاصةً في ظل ما تتمتع به من إمكانات جعلتها تجمع بين القوة والرفاهية.

تقدم MTI، السيارة لاندروفر ديفيندر، بفئتين من التجهيزات، وبأسعار تبدأ من مليون و٦٥٠ ألف جنيه للفئة الأولى، و2 مليون و50 ألف للفئة الثانية.

وتأتي الفئة الأولى من السيارة بمحرك تربو سعة ٢٠٠٠ سي سي، يزأر بقوة ٣٠٠ حصان وعزم أقصى للدوران ٤٠٠ نيوتن متر.

وتستطيع لاندروفر ديفيندر، رباعية الدفع، بفضل هذا المحرك الانطلاق بقوة من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة، في غضون 8 ثوان، قبل أن تصل لسرعة قصوى ١٩١ كم/س، وتستهلك السيارة من الوقود نحو ١٠ لترات، لكل ١٠٠كيلومتر.

تأتي النسخة الثانية من "ديفيندر"، مزودة بمحرك سعة ٣٠٠٠ سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة ٤٠٠ حصان،

وعزم أقصى للدوران ٥٥٠ نيوتن متر.

ويُمكن المحرك الـ 3000 سي سي، السيارة من التسارع من السكون حتى 100 كيلومتر/ساعة، في زمن قدره ٦.١ ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى ٢٠٨ كم/س، وتستهلك النسخة المزودة بالنظام الهجين المعتدل ٩.٩ لتر من الوقود لكل ١٠٠كم.

رغم التحديثات التي طالت ديفيندر، والخطوط التصميمية الاستثنائية التي ظهرت بها، إلا أنها حافظت على بعض الملامح التصميمية لطرازها الأول.

وتتمتع "ديفيندر" الجديدة، بسهولة بالغة في القيادة، وذلك رغم كبر حجمها، وتوفر السيارة لقائد المركبة والركاب راحة بالغة، بفضل الجلد الفاخر المستخدم داخلها والمقاعد القابلة للتعديل لتوفير راحة أكبر أثناء السير لمسافة طويلة، مع خاصية التبريد والتدفئة، كما يمكن لقائد السيارة والراكب الأمامي التحكم في المقاعد كهربائياً في أكثر من ١٢ وضعاً.

وتزخر السيارة بنظام تكنولوجي مميز يتمثل في تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، شاشة معلومات أمام السائق قياس ١٢.٣ بوصة تتضمن عرض النظام الملاحي، شاشة وسطية قياس ١٠ بوصة تعمل باللمس يمكن التحكم من خلالها في بعض وظائف السيارة مع نظام ترفيهي سريع الاستجابة، وشاشة وسطية تعرض خلف السيارة بنظام كاميرا يمكن التحكم بدرجة إمالتها ودرجة.

كما تتميز السيارة بنظام عزل المقصورة الذي يوفر هدوءاً كبيراً للركاب، بالإضافة إلى وجود نظام صوتي قوي مكون من ١٠ مكبرات صوت بنظام ثلاثي الأبعاد.