مرسيدس-مايباخ الفئة S الجديدة: مفهوم جديد للفخامة

الخليج ٣٦٥ نت – بلغت مبيعات مرسيدس-مايباخ الفئة S منذ إطلاقها في السوق عام 2015، نحو 60 ألف سيارة في مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2019 وحده، تم بيع نحو 12 ألف سيارة منها، وهو الرقم السنوي الأكبر على الإطلاق لمبيعات مرسيدس-مايباخ الفئة S. وشهدت الصين تضاعف معدلات نمو المبيعات. وإلى جانب الصين، شملت أسواق المبيعات الرئيسية في السنوات الأخيرة روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وتستعد مرسيدس-مايباخ الفئة S الجديدة لمواصلة هذه المسيرة الناجحة، حيث تجمع بين روعة التصميم والحلول عالية التقنية لطراز مرسيدس-بنز الشهير والوحيد الذي جرى إطلاقه مؤخراً مع الطابع الحصري والتقليدي لسيارات مايباخ الفئة S. وتتميز هذه السيارة بقاعدة عجلات أطول بمقدار 18 سنتيمتراً مقارنةً بالنسخة الطويلة من مرسيدس-مايباخ الفئة S، وهو ما يمنح مساحة أكبر للقسم الخلفي من مقصورة السيارة. وبفضل المقاعد الفخمة والتي تأتي كتجهيز أساسي في السيارة بالإضافة إلى باقة Chauffeur Package، يصبح القسم الخلفي من السيارة مكاناً مريحاً للعمل أو الاسترخاء. ويُكمل هذه التجهيزات تفاصيلٌ حصرية مثل المساحات الكبيرة من الزخارف في الجزء الخلفي من المقاعد الأمامية وبين الراكبين الخلفيين. وتبدأ مبيعات سيارة مرسيدس-مايباخ الفئة S في عدد من الأسواق قبل نهاية العام الحالي. وسيبدأ إنتاج مرسيدس-مايباخ الفئة Sلمنطقة الشرق الأوسط في شهر يونيو 2021، حيث يتسلم العملاء الأوائل سياراتهم في شهر أغسطس من نفس العام.

ويبلغ طول سيارة مرسيدس-مايباخ الفئة S 5469 مليمتراً وعرضها 1921 مليمتراً وارتفاعها 1510 مليمترات وهي سيارة سيدان كلاسيكية. وتشمل الخصائص المميزة في مقدمة السيارة غطاء المحرك الذي يأتي مع فتحة تهوية وشبكة مرسيدس-مايباخ الأمامية المطليتين بالكروم. ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة من خلال الشرائط الزخرفية العمودية ثلاثية الأبعاد. وجرى دمج كلمة مايباخ بشكل أنيق في إطار الكروم الذي يغطي الشبكة. وتأتي الأبواب الخلفية أعرض من طرازات مرسيدس-بنز الفئة S، ويظهر شعار مايباخ على القائم الأخير للسيارة تأكيداً على تفردها. ويمكن تجهيز مرسيدس-مايباخ الفئة S بأبواب خلفية مريحة تعمل بالكهرباء عند الطلب.

ويمكن تحسين المظهر الحصري لسيارة مرسيدس-مايباخ الفئة S عند الطلب، من خلال الطلاء بلونين مختلفين مع خط فاصل. ويتم عمل ذلك يدوياً وفقاً لأعلى معايير الجودة. وتتوفر تقنية DIGITAL LIGHT الثورية للمصابيح الأمامية كتجهيز اختياري. ويتيح ذلك وظائف جديدة مثل عرض الإرشادات أو لافتات التحذير على الطريق أمام السائق. وفي كل مصباح أمامي، تشمل تكنولوجيا DIGITAL LIGHT وحدة إضاءة مع ثلاثة مصابيح LED قوية للغاية تصدر ضوءاً يتم توجيهه بواسطة 1.3 مليون مرآة دقيقة.

حقائق وأرقام: أحياناً تتحدث الأرقام أفضل من ألف كلمة

تتمتع مرسيدس-مايباخ الفئة S بقاعدة عجلات أطول بمقدار 18 سنتيمتراً مقارنةً بالنسخة الطويلة من سيارة مرسيدس-بنز الفئة S : 3396 مليمتراً بدلاً من 3216 مليمتراً. يضم نظام الإضاءة المحيطة النشط داخل المقصورة 253 مصباح LED.

تصل الموجات الصوتية المعكوسة لنظام التحكم النشط بضوضاء الطريق إلى الأذن البشرية في غضون 3 مللي ثانية لتغطي على ضوضاء الطريق الناتجة عن حركة السيارة.

يمكن تعديل درجة حرارة حجرة التبريد الاختيارية في مسند الذراع الخلفي من 1 إلى 7 درجات مئوية.

في وضع السائق، يمكن إمالة مسند ظهر مقعد الراكب الأمامي مع باقة Chauffeur Package إلى الأمام بمقدار 23 درجة إلى ما بعد زاوية 90 درجة مئوية. ويوفر تعديل طول وارتفاع المقعد مساحة أكبر للأرجل في الخلف.

تبلغ زاوية مسند الظهر القصوى للمقاعد التنفيذية 43.5 درجة. ويسمح وضع مسند الظهر الأكثر استقامة بزاوية 19 درجة بالعمل بكل راحة في المقعد الخلفي.

جرى تسليم أكثر من 60000 سيارة مرسيدس-مايباخ الفئة S في مختلف أنحاء العالم منذ إطلاقها في عام 2015.

يمكن أن يستغرق التطبيق الدقيق للطلاء الاختياري ذي اللونين المختلفين ما يصل إلى أسبوع.

يبلغ إجمالي عدد الوسائد الهوائية داخل مرسيدس-مايباخ الفئة S 18 وسادة هوائية عند تجهيزها بالكامل ومع وجود نظام PRE-SAFE® Impulse Side والوسائد الهوائية الجانبية.

تجهيزات المقصورة: مساحة رحبة وراحة كبيرة في المقاعد الخلفية

يعتمد تصميم مقصورة مرسيدس-مايباخ الفئة S على التصميم الداخلي الثوري لسيارة مرسيدس-بنز الفئة S الجديدة. ويتماشى المظهر الرائع للوحة القيادة والكونسول الوسطي ومسند الذراع مع رحابة مقصورة السيارة. وتجمع مرسيدس-مايباخ الفئة S بين الفخامة الرقمية والتناظرية في تناغم فريد من نوعه. ويمكن أن تضم السيارة ما يصل إلى خمس شاشات عرض. وتأتي السيارة مع شاشة OLED قياس 12.8 بوصة كتجهيز أساسي، والتي تعمل بمثابة مركز تحكم عالي التقنية. وتتوفر بحسب الطلب شاشة عرض للسائق ثلاثية الأبعاد قياس 12.3 بوصة تقدم تجسيداً ثلاثي الأبعاد لمستخدمي الطريق الآخرين مع وجود مؤثرات واضحة لعمق وظل الصورة.

ويسلط المظهر المميز لشاشة عرض السائق في وضع العرض الحصري، الضوء على المكانة الخاصة لسيارات مرسيدس-مايباخ. ويأتي محيط أدوات الاتصال الهاتفي باللون الذهبي الوردي المميز والخاص بالعلامة التجارية.

يُستخدم هذا اللون أيضاً للإضاءة المحيطة النشطة (كتجهيز اختياري)، مثل شريط إضاءة LED المتحركة مع وظائف ذكية للراحة والأمان. ومع تألق الألوان الذهبي الوردي والأبيض والأرجواني، تتمتع الإضاءة المحيطة النشطة الآن بوضعين لونيين جديدين. السطوع،يمكن تعديل حجم وموضع بقة الضوء. كما يمكن للركاب أيضاً الاستفادة من نطاق الضبط الواسع بين ضوء العمل الدقيق والضوء المريح الذي يساعد على الاسترخاء. وهناك أيضاً وظيفة إضافية تتمثل في العرض الضوئي للترحيب بالركاب في الجزء الخلفي داخل مقصورة السيارة. وتحتفي الإضاءة الخلفية التكيفية بوجودها للمرة الأولى في سيارة مرسيدس-مايباخ. ويتبع ذلك رغبات الركاب من عدة نواحٍ: فبالإضافة إلى وتشمل السيارة أيضاً الكثير من تجهيزات الفخامة الكلاسيكية مثل المساحات الكبيرة من الزخارف على المقاعد الأمامية، والخشب عالي الجودة الذي يحيط بالجزء الخلفي من مساند الظهر الخاصة بالمقاعد الأمامية. وفي حال تم اختيار ميزة First-Class Rear، يتم وضع منطقة مشابهة من الزخارف بين الراكبين الخلفيين.

تتميز السيارة بقاعدة عجلات أطول بمقدار 18 سنتيمتراً مقارنةً بالنسخة الطويلة من سيارة مرسيدس-بنز الفئة S ، وهو ما يفيد مؤخرة السيارة بالكامل.

مرسيدس-مايباخ الفئة S (Z 223) سيارة الفئة S ذات قاعدة العجلات الطويلة (V 223) الطول مليمتر 5469 5289 العرض مليمتر 1921 1954/1921 (مع مقبض باب بارز/غير بارز) الارتفاع مليمتر 1510 1503 قاعدة العجلات مليمتر 3396 3216

وتعد المقاعد التنفيذية الخلفية وباقة Chauffeur Package أحد أهم الميزات التي تعزز الراحة للركاب في مرسيدس-مايباخ الفئة S. ويمكن للراكب تعديل وضع المقعد التنفيذي ومسند الظهر بشكل مستقل. ويتيح مسند القدمين الموجود في الجهة الخلفية من المقعد الأمامي ومسند الساق الذي يمتد كهربائياً، للراكب وضعية نوم مريحة. وجرى تمديد طول مسند الساق بحوالي 50 مليمتراً مقارنةً مع الجيل السابق. وتأتي وظيفة التدليك في مسند الساق كجزء من باقة Seating Comfort package Rear في الجزء الخلفي من السيارة، والتي تعد ميزةً جديدةً أيضاً. وتقدم السيارة أيضاً ميزةً أخرى لتعزيز الراحة وهي تدفئة العنق والكتف.

نظام المعلومات والترفيه MBUX: المزيد من الخصوصية وسهولة الاستخدام

جرى تزويد سيارة الفئة S الجديدة بالجيل الثاني من نظام المعلومات والترفيه MBUX الذي ظهر للمرة الأولى في عام 2018. ويتميز هذا النظام بقدرته على التواصل مع مجموعة واسعة من أنظمة المركبات وبيانات أجهزة الاستشعار. ويمكن أن يشمل النظام ما يصل إلى خمس شاشات كبيرة تعمل جزئياً بتقنية OLED على تسهيل خصائص الراحة والتحكم في السيارة. وتم التوسع في إمكانات التخصيص والتشغيل السهل للوظائف. ويمكن تجهيز مرسيدس-مايباخ الفئة S بنظام MBUX Interior Assist في الجزء الخلفي من السيارة.

وجرى تصميم نظام MBUX Interior Assist ليتعرف على اتجاهات العين وحركات اليد ولغة الجسد للركاب، وذلك للمساعدة في تشغيل وظائف السيارة تلقائياً بحسب الحاجة. ويمكن لمرسيدس-مايباخ الفئة S التعرف على الحركات والإيماءات من قبل الركاب في الخلف بمساعدة كاميرات الليزر ثلاثية الأبعاد الموجودة في سقف السيارة. فعلى سبيل المثال، تقوم السيارة تلقائياً بمساعدة الراكب في ربط حزام الأمان عندما يتعرف نظام MBUX Interior Assist على نية الراكب للوصول إلى حزام الأمان من خلال حركة يده. كما تم تطوير وظيفة التحذير عند الخروج، والتي يمكنها التعرف على أن الراكب الخلفي ينوي مغادرة السيارة.

أداء استثنائي مع أقصى درجات الراحة من خلال اثنتي عشر أسطوانة

سيتم إطلاق سيارة مرسيدس- مايباخ بمحرك S 680 4MATIC في منطقة الشرق الأوسط، المكون من 12 أسطوانة يولد قوة قدرها 630 حصاناً (463 كيلو واط)، وهو يمثل آخر محرك من 12 أسطوانة متوفر في مجموعة محركات مرسيدس-بنز.

يأتي نظام الدفع الكلي المستمر للعجلات AWD كتجهيز أساسي في السيارة.

نظام التعليق: إعدادات مريحة مع قدرة مذهلة على المناورة

يأتي نظام التعليق الهوائي AIRMATIC المزود بخاصية التخميد القابل للتعديل باستمرار ADS+ كتجهيز أساسي في السيارة. ويمكن للسائق من خلال استخدام خاصية DYNAMIC SELECT تعديل خصائص مجموعة نقل الحركة ونظام الثبات الإلكتروني ESP® ونظام التعليق والتوجيه بشكل فردي. ويتم الاختيار من خلال زر للتحكم في الطرف السفلي من الشاشة المركزية. وتشمل خاصية DYNAMIC SELECT وضع قيادة مايباخ المخصص للتركيز الكامل على تحقيق تجربة ركوب مريحة.

ويعمل التوجيه الاختياري للمحور الخلفي على تحسين القدرة على المناورة في المناطق الحضرية. ويقلل ذلك من نطاق دوران السيارة بمقدار مترين تقريباً. ويمكن للعملاء الاختيار من بين نوعين مختلفين هما توجيه المحور الخلفي بمقدار 4.5 درجة و10 درجات، وهو ما يقلل نطاق دوران السيارة من 13.1 متر إلى 12.2 أو 11.2 متر.

ويستخدم نظام التعليق الاختياري E-ACTIVE BODY CONTROL الذي يعمل بنظام كهربائي بقدة 48 فولت، كاميرا مجسمة لمسح الطريق أمام السيارة بهدف تقليل شعور الركاب بأي تموجات على الطريق. كما أنه يوفر حماية إضافية في حالة حدوث تصادم جانبي.

العزل الصوتي: هدوء محلوظ وضجيج منخفضة

تتميز السيارة الجديدة الفخمة بتحسن كبير في عزل الضوضاء بالنسبة للجيل الجديد من سيارات الفئة S ، وينعكس هذا التحسن على الجزء الخلفي من المقصورة. فعلى سبيل المثال، يتم وضع رغوة إضافية عازلة للضوضاء في منطقة أقواس العجلات الخلفية للسيارة. كما تحتوي النوافذ المثلثة الثابتة والتي تقع بين النوافذ الخلفية والقائم الثالث على زجاج أكثر سمكاً، كونها قريبة جداً من رؤوس الركاب. وتتوفر إطارات مقاومة للضوضاء مع رغوة عازلة للضوضاء في سيارات مرسيدس-مايباخ عند الطلب.

وتستخدم الشركة للمرة الأولى نظام التحكم النشط بضوضاء الطريق (AFGK) والذي يقلل من الضوضاء ذات التردد المنخفض غير المرغوب فيها باستخدام موجات صوتية معكوسة. ويتم استخدام مكبرات الصوت الجهير الخاصة بنظام الضوء المحيطي رباعي الأبعاد Burmester® لإعادة إنتاج الصوت.

تجهيزت السلامة: مزيد من الحماية قبل وأثناء الحوادث

تولي مرسيدس-مايباخ الفئة S اهتماماً خاصاً بالسلامة في القسم الخلفي من السيارة. وتعكس الوسادة الهوائية الخلفية هذا الاهتمام، فخلال التصادمات الأمامية الشديدة، يمكن أن تقلل هذه التجهيزات الاختيارية إلى حد كبير من الضرر على رؤوس وأعناق ركاب المقاعد الخلفية الذين يرتدون أحزمة الأمان. ويستفيد الركاب في المقاعد الخلفية لمرسيدس-مايباخ الفئة S للمرة الأولى في أي سيارة سيدان من حزام الأمان الأوتوماتيكي، الذي يشجع الركاب على ربط حزام الأمان بطريقة مريحة. وتم دمج حزام الأمان الأوتوماتيكي في مسند الظهر القابل للطي في المقعد التنفيذي الخلفي، وهو ما يجعله دائماً في الموضع الملائم بالنسبة للراكب.

وتعمل أنظمة المساعدة الجديدة والموسّعة على تخفيف الإجهاد الذي يتعرض له السائق أثناء القيادة اليومية، أو عندما تقتضي الظروف من خلال ضبط سرعة السيارة والتحكم في المسافة والتوجيه وتغيير المسار. ويتيح ذلك للسائق البقاء في حالة تأهب لفترة أطول والوصول إلى وجهته بكل راحة وأمان. ويمكن لأنظمة مساعدة السائق الاستجابة للمخاطر وفقاً للحالة، بالإضافة إلى التخفيف من حدة التصادمات المحتملة أو حتى تجنبها.

ومع نظام DRIVE PILOT، يتوقع أن تدخل القيادة الآلية المسموح بها قانوناً في مرسيدس-بنز سلسلة الإنتاج ابتداءً من النصف الثاني لعام 2021. ويمكن لنظام DRIVE PILOT أن يعرض على السائق تولي القيادة في المناطق المناسبة من الطرق السريعة وحيث تكون الكثافة المرورية مرتفعة، حيث يعمل النظام فقط عندما تكون سرعة السيارة أقل من 60 كيلومتراً في الساعة، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً لهذا النوع من أنظمة القيادة.

العلامة التجارية: مستقبل الفخامة لمدة 100 عام

تعد مرسيدس-مايباخ مثالاً للرفاهية التي تعيد ابتكار نفسها بشكل مستمر. وعلى أساس الفهم المتطور تاريخياً للفخامة والجودة الفائقة، تعمل مرسيدس-مايباخ دائماً على إعادة تعريف مفهوم مستقبل الفخامة. وتجسد مرسيدس-مايباخ الآن وأكثر من أي وقت مضى مفهوم “الفخامة المتطورة”، حيث تجمع العلامة التجارية بين أعلى مستويات التقنية الحديثة وروعة وجمال التصميم الذي تتميز به مرسيدس-بنز مع التفرد والرفاهية الأنيقة لعلامة مايباخ.

وتتبع مرسيدس-مايباخ الفئة S الجديدة تقليداً فريداً من الطرازات الحصرية الفخمة من قبل علامتي مرسيدس-بنز ومايباخ. وقدمت مايباخ Motorenbau GmbH أول سيارة لها في معرض برلين للسيارات عام 1921 وهي سيارة مايباخ Model W3.

وفي عام 1930، تم إطلاق سيارة مرسيدس-بنز 770 “Grand Mercedes ” (W 07)، وفي عام 1938، تم استبدالها بطراز W 150-series الذي يحمل نفس الاسم. وفي خمسينيات القرن الماضي، عادت العلامة التجارية إلى قطاع الفخامة من خلال سيارة مرسيدس-بنز 300 (W 186 وW 189). ووصل الطراز الفخم التالي في عام 1963، وهو سيارة مرسيدس-بنز 600 (W 100). وواصل طراز Pullman Limousines من سيارات الفئة S 140 series (التي جرى إطلاقها في سبتمبر 1995) وسيارات الفئة S 220 series (من عام 2000) هذا التقليد في الألفية الجديدة.

وفي عام 2002، أعادت شركة DaimlerChrysler AG إحياء واحدة من أكثر العلامات التجارية للسيارات تميزاً في ألمانيا مع سيارات السيدان الفاخرة مايباخ 240 series. وفي عام 2014، احتفلت م مرسيدس-مايباخ الفئة S بأول ظهور لها من خلال طراز 222 series. وقد وضع ذلك معايير جديدة من خلال مرسيدس- مايباخ S 600 Pullman (عام 2015) و S 600 Pullman Guard (عام 2016).