المملكة المتحدة ستحظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2030

الخليج ٣٦٥ نت – ستحظر حكومة المملكة المتحدة بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بدءً من 2030، وهو ما أكده رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث قال أن الحظر هو جزء من خطة أوسع للبلاد لتصبح خالية من الكربون بحلول 2050.

قال جونسون أن الحكومة ستستثمر أكثر من 2.8 مليار جنيه استرليني (13.9 مليار ريال) في السيارات الكهربائية، وتركيب محطات شحن وإنشاء بطاريات طويلة الأمد في المصانع العملاقة بالمملكة المتحدة، والذي سيسمح لهم بتنفيذ هذه الخطة، في حين سيُسمح للسيارات الهجينة التي يمكنها الانطلاق لمسافة كبيرة دون خروج الكربون من أنبوب العادم بأن يتم بيعها حتى 2035.

الجدير بالذكر أن الاستثمارات الحكومية ستُقسم بأن يكون جزء كبير منها في توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، و582 مليون جنيه استرليني (2.9 مليار ريال) تُقدم كحوافز لشراء السيارات عديمة الانبعاثات، وستنفق المملكة المتحدة أيضاً 500 مليون جنيه استرليني (2.5 مليار ريال) في السنوات الأربع المقبلة لتعزيز إنتاج البطاريات محلياً.

في الختام، من بين الدول الأخرى في أوروبا التي أعلنت عن تاريخ حظر بيع سيارات البنزين والديزل هي فرنسا، والتي ستقوم بذلك في عام 2040، في حين ستحظر النرويج بيعها في 2025، وتدرس ألمانيا حظر بيعها أيضاً في 2030.