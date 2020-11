تويوتا تندرا 2022 تظهر أثناء اختبارها في لقطات تجسسية

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل تويوتا على تطوير جيل جديد من تندرا، وها هي البيك اب القادمة تظهر أثناء اختبارها، ويبدو أن الواجهة الأمامية تحافظ على تخطيط الشبك الخاص بالجيل الحالي باستخدام أشرطة عرضية أفقية، في حين تشغل المصابيح الأمامية جزء صغير نسبياً من واجهة البيك اب، ونتوقع أن تكون إشارات الانعطاف عمودية أسفل المصابيح.

تحتوي البيك آب في الصور على كابينة CrewMax باربعة أبواب، ولم تظهر النسخة ذات البابين حتى الآن، مما يجعلنا نتسائل ما إذا كانت صانعة السيارات اليابانية ستكتفي بنمط جسد واحد للجيل القادم، في حين تقوم التمويهات بإخفاء الجانب الخلفي بشكل جيد، حيث يُمكننا بالكاد رؤية المصابيح الخلفية الرأسية، وتحتوي الجنوط على ستة أضلاع بدلاً من خمسة، مع عوادم جانبية.

ووفقاً للمصورين، فلم يرغب مهندسو تويوتا في جعلهم يلتقطون صور لنظام التعليق الخلفي، لذا ربما تكون هناك بعض التغييرات الكبيرة التي تتطلب الإخفاء، كما لم يبدو أن البيك اب لديها محرك V8 أسفل غطاء محركها وفقاً لمن سمعوا صوت المحرك، وذلك يتناسب مع الشائعات أن تويوتا ستقدمها بمحرك V6 مزدوج التيربو، وربما يتوفر منها نسخة هجينة منها أيضاً.

في الختام، طورت تويوتا منصة F1 الجديدة والتي ستتوفر في تندرا وطرازات أخرى، والتي يُمكنها قبول المحركات المُكهربة، في حين ستتوفر في الأسواق في 2022، ووفقاً للشائعات، فلن يتم الكشف عنها حتى ديسمبر 2021.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin