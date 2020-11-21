أودي S6 2021.. مواصفات السيارة الأفخم في فئتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أودي الألمانية للسيارات الفاخرة عن مواصفات نسخة عام 2021 الجديدة من طراز S6.

وتأتي السيارة ضمن فئات السيدان وتتميز بقدرات تقنية متطورة وإمكانيات هائلة.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، وما سيتوفر من فئاته للبيع بالأسواق وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021

أبرزت المستجدات إضافة إطارات بحجم أكبر بقياس يصل لـ 21 بوصة، مع توفير إطارات بمطاط مخصص لفصل الصيف.

كما أعلنت أودي عن إضافة خاصية Virtual Cockpit التقنية المتطورة لنسخة 2021 الجديدة من طراز S6، وكسوة من الكاربون فايبر لأسطح داخلية بأنحاء السيارة.





الأسعار

الطراز ستتوفر منه فئتين للبيع بنسخته الجديدة لعام 2021، الفئة الافتتاحية ستطرح باسم Premium Plus بتكلفة 75,445 ألف دولار، ثم فئة Prestige الأعلى من الطراز بتكلفة 82,095 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز أودي S6 بمحرك هجين فئة v6 بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة إجمالية 444 حصان، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

استهلاك الوقود

معدل الاستهلاك تحسن بنسخة 2021 من الطراز، ويعادل جالون لكل 18 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 28 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 22 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل، يتوفر طراز أودي s6 بمساحة لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية ستتوفر مساحة لامتداد الأقدام تصل لـ 41.3 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل لـ 38.0 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية ستتوفر مساحة لامتداد الأقدام تصل لـ 37.4 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل لـ 38.1 بوصة.

التقنيات

ويتوفر بالطراز منظومة تقنية تشمل شاشات عرض بقياس يتراوح بين 8.6 بوصة و 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام تقني من تطوير ماركة أودي باسم Virtual Cockpit، وخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت.





الأمن والحماية

أبرز الأنظمة، نظام للمكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للقيادة شبه الذاتية.