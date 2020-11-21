قائمة أقوى سيارات رياضية بمقعدين.. صراع المحركات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتزايد شعبية السيارات الرياضية حول العالم خاصة لدى عشاق المغامرة ومن يفضلون السير لمسافات طويلة بسرعات هائلة.

وساهم ظهور سيارات رياضية بمقعدين فقط في انتشار هذه السيارات خاصة لدى الشباب لما تحمله من تصاميم مميزة بخلاف قدرات المحرك الخارقة.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات جمع قائمة أبرز السيارات الرياضية المطروحة في العالم بمقعدين فقط، من مختلف الماركات.

وجاء في المقدمة طراز بي إم دبليو Z4 M40i G29 بنسخته الأحدث التي تتوفر بمحرك فئة V6 ينتج ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.

من بعده من ماركة بورش الألمانية جاء بوكستر Boxster 718 Spyder الذي يتوفر بمحرك ذو سعة 4.0 لتر، بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.0 ثانية.

ومن بي إم دبليو، جاء أيضا طراز Z8 التوسيتر الكلاسيكي المميز، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.

وجاء ضمن القائمة من ماركة مرسيدس، طراز التو سيتر، R172 SLK55 AMG، الذي طرحته الماركة الألمانية بمحرك ينتج قوة( 415 حصان )ومعدل دوران 398 لفة/قدم، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

ومن ماركة لوتس البريطانية، جاء ضمن القائمة طراز Exige 430 الذي طرح بتصميم رياضي مبهر مع محرك ينتج قوة (430 حصان) بمعدل دوران 325 لفة/قدم.

ومن ماركة جاجوار، جاء ضمن القائمة من أفضل السيارات المزودة بمقعدين فقط، طراز F-Typeبمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.

واختتم الموقع القائمة بطراز آخر من ماركة جاجوار، وهو E-Type الذي توفر بالأسواق في الفترة بين عام 1961 وحتى عام 1975.



