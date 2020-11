جاكوار لاندروفر تتهم فولكس واجن بسرقة تقنياتها وتسعى لحظر مبيعاتها

الخليج ٣٦٥ نت – معركة سيارات الاس يو في بين صانعات السيارات في العالم تشتعل يوماً بعد يوم، وها هي تخرج من إطار المبيعات، حيث كشف تقرير لبلومبرج أن جاكوار لاندروفر تطلب من لجنة التجارة الدولية الأمريكية منع بيع العديد من طرازات مجموعة فولكس واجن، حيث تقول أنها استخدمت نظام الاستجابة للتضاريس الحاصل على براءة اختراع من تسجيلها.

أما عن الطرازات التي تتطلع جاكوار لاندروفر لحظر بيعها بالولايات المتحدة فهي بورش كايين ولامبورجيني أوروس وفولكس واجن تيجوان وأودي Q5، وقد يكون حظرها بمثابة ضربة قاسية للعلامات التجارية.

الجدير بالذكر أن نظام الاستجابة للتضاريس يغير من أوضاع السيارة عن طريق الضغط على زر واحد، ويُستخدم في طرازات جاكوار مثل F-Pace، ووفقاً للاندروفر، فإن القدرة على تغيير العديد من معايير السيارة بضغطة زر هي أحد أبرز مزايا سياراتها، حيث يُسمح للسائق بتحديد وضع القيادة لتحسين الأداء على الطرق الوعرة.

وأضاف تقرير بلومبرج أن جاكوار لاندروفر رفعت بالفعل دعوى قضائية ضد شركة بنتلي بسبب نظامها Driver Dynamics في بنتايجا، على أن يكون موعد المحاكمة في فبراير المقبل، والجدير بالذكر أن بنتايجا تشارك العديد من طرازات مجموعة فولكس واجن الأخرى في العديد من الاجزاء، لذا مطالبة جاكوار لاندروفر في حظر بيع هذه الطرازات لم يكن مفاجأة.

في الختام، لم تبدأ لجنة التجارة الدولية الأمريكية في تحقيقها في هذه المسألة بعد، في حين لم تُعلق مجموعة فولكس واجن على هذه الادعاءات بعد، على الرغم من أننا نتوقع معركة قانونية شرسة قد تكون في الأفق بين الشركتين.

