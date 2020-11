هيونداي ميسترا الجديدة تنطلق في الصين بنسخة كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – تسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء العديد من معارض السيارات حول العالم، لكن معرض قوانغتشو الصيني تمكن من النجاة، وها هي هيونداي تستخدم المعرض للكشف عن ميسترا الجديدة المصممة خصيصاً للسوق الصيني، وهي سيدان أنيقة متوسطة الحجم ستتوفر بالأسواق العام المقبل.

تتميز السيارة بتصميم أنيق، ويظهر ذلك في واجهتها الأمامية المُميزة مع شبك عريض من الكروم محاطة بمصابيح LED، وهيكل متدفق مع لمسات كرومية أنيقة، في حين يبلغ طولها 4780 مم وعرضها 1815 مم وارتفاعها 1460 مم، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 2770 مم، لتكون أصغر قليلاً من سوناتا، لكن هيونداي تقول أن مساحتها الداخلية هي الأفضل في فئتها.

وبالحديث عن المقصورة، فتحصل السيارة على أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، وفتحة سقف بانورامية وتشكيلة رائعة من أنظمة مساعدة السائق تشتمل على مساعد تجنب الاصطدام الأمامي والتنبيه الخلفي لحركة المرور وشاشة الرؤية المحيطية وغيرهم.

وأسفل غطاء المحرك، تتوفر النسخ الأساسية بمحرك سعة 1.8 لتر بقوة 141 حصان وعزم 176 نيوتن.متر، وتتوفر أيضاً بمحرك سعة 1.5 لتر توربو بقوة 168 حصان و253 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وإلى جانب محركات البنزين، هناك نسخة كهربائية ببطارية 56.5 كيلوواط/س، ومحرك يولد 181 حصان وعزم 310 نيوتن.متر، ويبلغ نطاقها الكهربي 520 كم لكل شحنة، ويُمكن شحنها من 30% إلى 80% في أقل من 40 دقيقة، وشحنها بالكامل يستغرق 9.5 ساعة بالشحن البطيء.

