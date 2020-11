مراهق يُحطم سيارة والده باجاني هوايرا رودستر بقيمة 12.75 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – تحطيم سيارة خارقة هو أمر سيء للغاية، لكن ماذا لو كانت هذه السيارة ملك لوالدك؟ هذا ما فعله هذا المراهق بسيارة والده الفريدة من نوعها باجاني هوايرا رودستر، حيث فقد السيطرة على السيارة على الطريق وطارت السيارة في الهواء بعد ارتطامها في الرصيف والاصطدام في النهاية بشجرة.

تُظهر الفيديوهات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن السيارة تعرضت لأضرار جسيمة بدءً من غطاء المحرك المفتوح والواجهة الأمامية المحطمة وباب السائق المقطوع، وإحدى العجلات الأمامية مفقودة، كما تم نشر الوسائد الهوائية أيضاً.

خلف عجلة القيادة كان جيليان البالغ من العمر 17 عاماً صاحب قناة GGExotics على يوتيوب، وهو أيضاً نجل تيم جيلين الملياردير مؤسـس شركة الأسهم الخاصة “كروس إيكوتينيز”، ونظراً لأن والده ملياردير، فإنه يتمتع بإمكانية قيادة العديد من السيارات الغريبة في مجموعة والده بما في ذلك بوجاتي شيرون وماكلارين سينا وفيراري لافيراري ورولزرويس داون ولامبورجيني أوروس.

الجدير بالذكر أن سيارة باجاني هوايرا رودستر هذه يبلغ سعرها 3.4 مليون دولار (12.75 مليون ريال) وهي نسخة فريدة من نوعها وهي واحدة من الأغلى في تشكيلته، حيث تم تشطيبها بألياف الكربون الأرجوانية المكشوفة، ولحسن الحظ لم يكن أي شخص آخر متورط في الحادث، لكن جيليان أصيب بكسر في ذراعه بعد أن صدمه الباب.

يزعم جيليان أنه كان يقود السيارة بسرعة لم تتجاوز 50 كم/س عند وقوع الحادث، والجدير بالذكر أنه بفضل المحرك V12 مزدوج التوربو بقوة 754 حصان فإن هوايرا رودستر يُمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي ثلاثة ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 335 كم/س.

وبينما يبدو الضرر شديداً، إلا أنه لا يزال هناك إمكانية في إنقاذ السيارة الفريدة من نوعها، حيث قامت باجاني بإحياء العديد من السيارات الأخرى التي تعرضت لحوادث قوية، لذا نأمل أن تقوم بسحرها الخاص على سيارة هوايرا رودستر المحطمة هذه.

