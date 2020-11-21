موديلات "كونسبت".. 6 سيارات من فورد لم تظهر في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات طوال تاريخها العديد من الموديلات التي تم تصنيعها لكنها لم تظهر للنور، بل اقتصر وجودها على العرض فقط.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات التي سبق وطرحتها ماركة فورد الأمريكية، كموديلات "كونسبت" خصصت للعرض فقط ولم تصل للأسواق.

بدأ الموقع القائمة بطراز Capri Mk 2، وهو طراز أعلنت عنه فورد للمرة الأولى عام 1969، وكانت تسعى لطرحه في عام 1971.



من بعده، جاء ضمن القائمة طراز فورد Capri RS2800، الذي قدمته في عام 1973، كطراز كونسبت يعكس رؤيتها لسيارات المستقبل، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 175 حصانا.

طراز آخر قدمه موقع "أوتو كار" ضمن قائمته، هو طراز Sierra Targa الذي أعلنت عنه فورد عام 1982، ولم يقدر له الطرح بالأسواق، وكان يعمل بمحرك v6.

وفي تسعينيات القرن الماضي، أعلنت فورد عن مجموعة من السيارات الكونسبت التي طرحتها للعرض فقط، منها طراز RS Coupe الذي طرح للعرض عام 1991.

وقدمت فورد طراز Focus Convertible، الذي أعلنت عنه كطراز كونسبت عام 2000، ولم يطرح للأسواق رغم تلقيه الاستحسان من قبل النقاد لتصميمه المميز.

اختتم الموقع القائمة بطراز لديه إطلالة مستقبلية حرمت سوق السيارات منه، أعلنت عنه فورد عام 2003 باسم Capri Mk 5، كطراز كونسبت للعرض فقط منذ طرحه بمعرض فرانكفورت الدولي للسيارات.



