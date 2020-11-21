صور.. مواعيد طرح أبرز السيارات الكهربائية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح مجموعة استثنائية من السيارات الكهربائية، التي تقدم للأسواق على فترات مختلفة خلال العام المقبل.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، في تقرير الجدول الزمني للمواعيد الرسمية لطرح السيارات الكهربائية القادمة في عام 2021، والتي أعلن عنها حتى الآن.

ديسمبر 2020

بدأ الموقع بالسيارات الكهربائية الأقرب في طرحها لعام 2021، ومنها طراز مرسيدس بنز الكهربائي EQA 2021 الذي يطرح رسميا خلال ديسمبر/كانون الأول 2020 الجاري، وهو طراز سيتوفر بمحرك كهربائي بنطاق سير 249 ميلا.

ومن مرسيدس أيضا، يطرح خلال نفس الشهر، طراز EQB 2021 الكهربائي الذي يتم الكشف عنه للمرة الأولى، ويطرح بمحرك كهربائي ذو نطاق سير 310 أميال.

يناير 2021

بعد ذلك، ذكر الموقع ضمن جدوله الزمني للسيارات الكهربائية المقرر الكشف عنها في يناير/كانون الثاني 2021، وبدأها بطراز سيتروين e-C4، وسيتوفر بمحرك كهربائي بنطاق سير يصل إلى 217 ميلا.

ومن مرسيدس يطرح خلال يناير/كانون الثاني 2021، طراز EQV الكهربائي التابع لفئة مرسيدس V-Class وسيتوفر بمحرك كهربائي ونطاق سير 252 ميلا.

وفي نفس الشهر، سيتم الكشف عن طراز كهربائي جديد من ماركة فولفو هو XC40 Recharge P8، والذي سيتوفر بمحرك كهربائي بنطاق سير 248 ميلا.

فبراير 2021

انتقل الموقع بعد ذلك ضمن تقريره للسيارات الكهربائية التي يتم الكشف عنها في فبراير/شباط 2021، ومنها طراز أودي الكهربائي RS E-tron GT الذي سيتوفر بمحرك ذو نطاق سير 248 ميلا.

ومن أودي أيضا، يطرح في فبراير/شباط 2021، طراز Q4 e-tron الكهربائي، الذي سيتوفر بمحرك كهربائي قوي ينتج قوة تصل إلى 302 حصان.

ومن ماركة لكزس اليابانية، يطرح خلال نفس الشهر طراز UX300e الكهربائي الذي سيعمل بمحرك كهربائي قوي ينتج قوة 201 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 7.5 ثانية.

ومن أبرز السيارات التي تطرح خلال فبراير/شباط 2021، شاحنة ريفيان الكهربائية R1T، التي ستتوفر بمحرك ينتج قوة 754 حصانا، مع قدر تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان.

مارس 2021

خلال شهر مارس/آذار 2021، تطرح مجموعة أخرى متميزة من السيارات الكهربائية، من أبرزها طراز بي إم دبليو IXS الجديد، الذي سيتوفر بمحرك بنطاق سير 285 ميلا.

ومن ماركة سيات يطرح خلال شهر مارس/آذار 2021، طراز Cupra el-Born الكهربائي، الذي سيتوفر بمحرك ينتج قوة 201 حصان.

وخلال نفس الشهر يطرح أيضا طراز فورد موستانج الكهربائي المرتقب Mach-E، حيث سيتوفر رسميا للبيع بالأسواق بمحرك ينتج قوة 332 حصانا.

أبريل 2020

وخلال أبريل/نيسان من عام 2021، يطرح طراز فولكسفاجن الكهربائي ID 4 المرتقب، الذي سيتوفر بمحرك كهربائي ذو نطاق سير 323 ميلا.

صيف 2021

وقال موقع "أوتو كار" إن أبرز السيارات الكهربائية التي يتم الكشف عنها في صيف 2021، هي نيسان Ariya التي ستتوفر بمحرك كهربائي ينتج قوة 389 حصانا.

وفي صيف 2021 يطرح أيضا طراز سكودا Enyaq Iv الكهربائي الذي سيتوفر بمحرك كهربائي بنطاق سير يصل إلى 316 ميلا، وينتج قوة 302 حصان مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.2 ثانية.



