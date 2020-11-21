علامات تشير إلى تعرض السيارة المستعملة لحادث سابق

الخليج ٣٦٥ نت – يلجأ كثير من المستهلكين إلى شراء السيارات المستعملة كبديل مناسب للسيارات الجديدة، ولكن يفاجأ البعض منهم أنه قد تعرض للخديعة من قبل البائع وأن السيارة التي اشتراها قد تعرضت لحادث سابق وبها العديد من المشاكل.

ولعدم امتلاك الكثير من الأشخاص للخبرة اللازمة للتحقق من تعرض السيارة لحادث سابق، فإننا نقدم لكم اليوم أبرز العلامات التي تشير إلى تعرض السيارة المستعملة لحادث سابق، وهي كما يلي.

– المصابيح الأصلية

قارن بين المصابيح الأمامية أو الخلفية، وإن وجدت اختلاف في نقاوة زجاجها فهذا يدل على استبدال أحد المصابيح الأصلية للسيارة، وعادة ما يتم ذلك بسبب تعرضها لحادث، وللتأكد افتح غطاء المقدمة وافحص قواعد المصابيح فهذه تدل أيضاً على إمكانية تعرض السيارة لحادث من قبل.

– تفاوت درجات الطلاء

طلاء السيارة هو من الجوانب الأساسية التي تكشف تعرض السيارة لحادث أم لا، لذا يتعين فحصه بدقة عند الإقدام على شراء سيارة مستعملة، وللتأكد من تفاوت درجات الطلاء عليكم النظر والتركيز على انعكاسات الضوء عليه، وهو الأمر الذي يظهر وجود أي فروقات بالألوان أو تموجات مشكوك بها.

– تصدّع الزجاج الأمامي

في بعض الأحيان تدل تشققات الزجاج الأمامي، حتى وإذا كانت صغيرة للغاية، على تعرض السيارة لحادث مسبقاً، لذا تحقق جيدًا من سلامة زجاج السيارة، لأنه مع مرور الوقت ستزيد تلك التشققات وقد يصبح الأمر أكثر خطورة.

– أماكن اللحامات

عندما تتعرض السيارة إلى صدمة قوية، قد تتفكك أماكن اللحامات بهيكل السيارة، ما يستدعي إعادة التأكيد على تلك الفواصل لإعادة السيارة إلى ما قبل الحادث، ولذلك ينصح بالتأكد من سلامة اللحامات بالسيارة.

– الأصوات الغريبة

قم بالجلوس خلف مقود السيارة المستعملة لفترة ليست بالقليلة، واحرص على الاستماع للأصوات الناجمة عنها بتركيز عالٍ، فأي صوت احتكاك غير عادي قد يعني تآكل غير طبيعي في قواعد العجلات أو المحاور وما إلى ذلك.