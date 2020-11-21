إنفينيتي تطرح 5 سيارات جديدة خلال الـ3 سنوات القادمة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة إنفينتي للسيارات، الجناح الفخر لشركة نيسان موتور اليابانية، عن سيارتها QX 55ـ التي من المقرر أن تكون منافساً شرساً لعدد من السيارات الألمانية الفارهة.

وسوف يتم طرح السيارة الجديدة في السوق الأمريكية

خلال الربيع المقبل، حيث تأتي في الوقت الذي تكافح فيه إنفينيتي ماليا لتحديث واحدة من أقدم تشكيلة منتجات في صناعة السيارات الأمريكية.

وتعتزم إنفينيتي طرح 5 سيارات

جديدة على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تعتمد السيارة الجديدة على النسخة المعدلة من السيارة المدمجة انفينيتي QX 50 التي تم طرحها في ربيع 2018.

وسيتم تجميع السيارة QX 55 في مصنع مشترك قيمته 4ر1 مليار دولار في المكسيك وتتقاسم ملكيته نيسان موتور و دايملر الألمانية.