جنرال موتورز تتوسع في مجال السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

تخطط شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، التوسع في مجال السيارات الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتعتزم الشركة إنفاق مزيد من الأموال على ذلك مقارنة بما كان مخططا لها سابقاً، مؤكدة أنه بحلول نهاية 2025، ستكون 40% من سيارات الشركة

من الولايات المتحدة تعمل بالبطاريات.

وتنوي جنرال موتورز لتقديم 30 طرازا كهربائيا حول العالم بحلول ذلك الوقت، وستتم زيادة الاستثمارات في السيارات التي تعمل بالبطاريات بمقدار الثلث إلى 27 مليار دولار.