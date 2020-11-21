BJ30 النسخة الصينية من جيب جراند شيروكي

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية Beijing الصينية، عن سيارة رباعية الدفع تعد بمثابة نسخة من سيارة جيب الأمريكية الشهيرة جراند شيروكي.

وتستهدف الشركة الصينية منافسة عملاق صناعة السيارات الأمريكية جيب، بهذه السيارة الجديدة التي أطلقت عليها اسم BJ30.

وتعتمد رباعية الدفع الجديدة على أنظمة قيادة تتماشى مع مختلف أنواع الطرقات، وزودت بمحرك توربيني سعة 1.5 ليتر عزمه 156 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6

سرعات.

وجاءت السيارة بهيكل يشبه في تصميمه إلى حد كبير جراند شيروكي، مع وجود بعض التعديلات البسيطة بين الطرازين أبرزها الفتحات الهوائية الموجودة على غطاء المحرك في BJ30، بالإضافة إلى طلاء إطاراتها بالكروم اللماع، فضلاً عن وجود عناصر من الكروم تزين بطريقة فريدة الواجهة الأمامية، و ممتصات الصدمات وفتحات العوادم.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية، بداخلها

وحدات إضاءة مربعة الشكل LED.

ويبلغ طول BJ30، نحو 4 أمتار و50 سنتيمترا، وبعرض 195 سم، وارتفاع 171 سم، فيما تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 215 سم.

وتزخر السيارة بالعديد من أنظمة الترفيه في مقدمتها نظام مولتيميديا متميز، وأنظمة كهربائية حديثة للتحكم في المقاعد ودرجة حرارتها، فضلاً عن أنظمة متطورة لتدفئة الزجاج والمرايا والمقود في الشتاء، فضلاً عن أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات لمراقبة محيط الهيكل بالكامل، وحساسات مسافة أمامية وخلفية، 6 وسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.