88 محطة مترو و400 حافلة.. تعرف على تفاصيل مشروع النقل العام بمكة المكرمة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن كافة تفاصيل مشروع النقل العام في منطقة مكة المكرمة (قطارات – حافلات).

حيث أوضحت الأمانة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل لـ 62 مليار ريال، وتتضمن 4 خطوط مترو تشمل 88 محطة و400 حافلة ما بين 160 حافلة مفصلية ‏و240 حافلة عادية، بالإضافة إلى 4 محطات رئيسة و450 موقفاً للحافلات و12 مساراً.

وإذا تحدثنا عن المرحلة الأولى من المشروع فتأتي بتكلفة تزيد عن 25 مليار ريال وتنقسم إلى قسمين، الأول عبارة عن شبكة نقل القطارات (المترو) لخدمة الحجاج والمعتمرين على مدار العام، والمرحلة الثانية فتختص بالمخطط الشامل لشبكة النقل بالحافلات.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشمل 7 محطات للخطوط المحلية المخصصة للحافلات العادية و103 محطات للتوقف فيها، مع تخصيص 5 خطوط سريعة للحافلات المفصلية وبلغ عدد محطاتها 347، وستغطي شبكة النقل العام عند اكتمالها مدينة مكة المكرمة بالكامل بأربعة خطوط مترو (A وB وC وD) تصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها إلى 182 كيلومتراً وتتكون من 88 محطة.

واشتملت عناصر المشروع على المحطات المركزية التي بلغت نسب إنجازها 5%، ومسارات ومحطات توقف الحافلات وبلغت نسب إنجازها 29%، وكذلك مقر مبيت الحافلات والتي بلغت نسب إنجازها 40%، فيما بلغت نسبة الحافلات المتوفرة 80% بينما بلغت النسبة الإجمالية لإنجاز المشروع 29%.

وتشمل الدراسة أيضا شبكة حافلات التغذية لمحطات القطارات -طول المسار الواحد يراوح بين خمسة و10 كيلومترات- تصل بين عدد من محطات القطار من محطة واحدة إلى ثلاث محطات، ويقدر زمن الرحلة بقرابة 15 دقيقة وزمن تقاطر 10 دقائق، وتربط شبكة حافلات النقل الترددي بين مواقف تسمى “اترك سيارتك واستقل النقل العام إلى المسجد الحرام” وكذلك محطات القطارات والحافلات.

وبالفعل تم إنجاز الدراسات الفنية الخاصة بالمخطط الشامل للنقل العام في مكة المكرمة (قطارات – حافلات)، وتم إنجاز دراسة الملامح الرئيسية بمخطط الحافلات لتتكامل مع شبكة القطارات وتتكون من شبكة حافلات النقل السريع ذات مسارات دائرية بإجمالي أطوال 60 كيلومتر و60 محطة تتباعد كيلومتراً واحداً ومسارات سير نحو 500 متر وشبكة حافلات لخدمة المسجد الحرام.

وتم الانتهاء من الدراسات التفصيلية والاستراتيجية للمشروع الذي سيكون تمويله مناصفة بين الدولة والقطاع الخاص، وستقوم شركة فرنسية بمد مسارين في المرحلة الأولى أولهما من المشاعر المقدسة إلى الحرم الشريف، والثاني يربط طريق الليث بالحرم الشريف بتكلفة 6 مليارات ريال.

يتميز المشروع بالعديد من الأنظمة التقنية التي تم توظيفها لخدمة المشروع، وتشمل: الإعلان الصوتي، والعد الآلي للركاب، والمراقبة الأمنية بالكاميرات، والشاشات الإلكترونية لتوضيح الوجهة المراد الوصول إليها، وأنظمة الدفع الذكية، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتتبع الحافلات والمسارات ومراقبتها، بالإذافة إلى نظامي تخطيط الرحلات، ومعلومات الركاب اللحظي.