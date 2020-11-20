المرور يوضح إرشادات قيادة الدراجة الهوائية بشكل آمن

الخليج ٣٦٥ نت – نوّهت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى عدة إرشادات لقيادة الدراجة ‏الهوائية بشكل آمن على الطرق السريعة.‏ ونصحت إدارة المرور بضرورة تعلّم قيادة الدراجة بشكل جيد قبل السير بالطرقات، ‏مع الالتزام بالسير فرادى بمحاذاة الجانب الأيمن للطريق أو المسار المخصص حال كان محددًا، بجانب ارتداء الخوذة والملابس العاكسة أثناء القيادة ‏الليلية، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل مصابيح الأنوار الأمامية ‏والخلفية.‏

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