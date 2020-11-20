صور.. أبرز 6 معلومات عن طراز هيونداي "أيونيك" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيونداي عن طرح النسخة الجديدة لعام 2021 من طراز "أيونيك" الهجين، مع احتفاظها بالعديد من السمات الرئيسية من النسخة السابقة.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات نسخة 2021 من طراز هيونداي "أيونيك هايبرد"، شمل الكشف عن قوة المحرك، ومواصفاته الداخلية وفئاته المتوفرة.

وذكر الموقع أن الطراز سيتوفر منه للبيع بالأسواق 7 فئات لعام 2021، الفئة الافتتاحية ستطرح باسم Blue hybrid وستتوفر بسعر يبدأ من 24 ألفا و500 دولار.

أما أعلى فئة ستتوفر من الطراز هي Limited plug-in hybrid بسعر يبدأ من 34 ألف دولار.







المحرك

تطرح نسخة 2021 من طراز هيونداي "أيونك الهجين"، بخيارين من المحركات، الأول المحرك الهجين ويعمل بالغاز سعة 1.6 لتر، ينتج قوة 104 أحصنة، مع عزم دوران 109 لفة/قدم،

والمحرك الثاني سعة 1.6 لتر من فئة المحركات الهجينة PLUG-IN، ينتج قوة 139 حصانا، مع عزم دوران 125 لفة/قدم.

الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن الطراز "أيونيك" يستهلك معدل واحد جالون لكل 57 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 59 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

تتوفر بالطراز مساحة داخلية تكفي لعدد 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة سفلى لامتداد الأقدام تصل إلى 42.2 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 39.1 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة سفلى لامتداد الأقدام تصل إلى 35.7 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 37.4 بوصة.

التقنيات

سيحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8 بوصات و10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع وصلات USB، وأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل، بالإضافة إلى نظام للحفاظ على المسار، وأجهزة استشعارية خلفية لرصد الحركة.