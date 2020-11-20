3 صور ترصد فخامة وقدرات أودي S7

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان الفخمة، أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرح نسخة جديدة لعام 2021 من طراز S7 بقدرات متميزة.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه للبيع.

وذكر الموقع في البداية أبرز ما أجري من تعديلات على طراز أودي S7 بنسخته الجديدة لعام 2021.

وأبرز هذه التعديلات تحسين التصميم الخارجي للطراز شمل تعديلات على تصميم الإطارات وتوفير إطارات بقياس أكبر يصل إلى 21 بوصة.





الأسعار

وتتوفر الفئة الافتتاحية من الطراز باسم Premium Plus ويبلغ سعرها نحو 85 ألفا و395 دولارا، والفئة الثانية هي Prestige وتطرح بسعر 91 ألفا و295 دولارا.

المحرك

يتوفر طراز أودي S7 بنسخته الجديدة لعام 2021، بمحرك هجين فئة V6 توربيني مزدوج، بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 444 حصانا، مع عزم دوران 443 لفة/قدم.

ويتمتع المحرك بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 155 ميلا في الساعة.

الوقود

ويعمل الطراز بمعدل استهلاك للوقود، يعادل واحد جالون لكل 18 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 28 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

ومن الدخل يتوفر الطراز بمساحة تكفي لعدد 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الأقدام تصل إلى 41.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 37 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الأقدام تصل إلى 37 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 37.1 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية متطورة بنسخته الجديدة لعام 2021، تشمل شاشات معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح ما بين 8.6 و10.1 و12.3 بوصة.

والطراز مزود بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، والنظام الصوتي يتكون من عدد من المكبرات الصوتية بعدد يتراوح بين 16 و19 سماعة مكبرة من طراز Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز أودي S7 بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق، وأبرزها نظام تنبيه مسبق في حالات الاصطدام يدعمه نظام للمكابح ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة.