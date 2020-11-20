موجز الخليج 365 للسيارات.. مواصفات أودي S8 وقائمة الخنفساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تعزز ماركة أودي الألمانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة سيدان، بطرحها لنسخة مخصصة لعام 2021 من طراز S8 السيدان الفخم. شهدت صناعة السيارات طرح مجموعة من الموديلات كانت الأبطأ التي تطرح بنظام دفع RWD وهو محرك العجلة الخلفية. أجرى موقع الإحصائيات الخاص بمعدل مشاهدات موقع يوتيوب، YouTube API دراسة تكشف عن السيارات الأكثر شهرة على يوتيوب. إطارات الشتاء للسيارات، هي ببساطة إطارات تم تصميمها لتعمل بكفاءة في ظروف الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة والأمطار.

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