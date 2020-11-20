هل يُمكنك نقل لوحة سيارتك الأولى لسيارتك الثانية؟ المرور يُجيب

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن لوحة سيارته. وجاء في الاستفسار: “هل أستطيع نقل لوحة سيارتي الأولى لسيارتي الثانية؟”، وأجاب المرور قائلاً: “يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل سيارة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل سيارة تحت خيار استبدال لوحات السيارة للمالك أو خيار تغيير لوحات السيارة”.

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