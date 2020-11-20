جيب كومباس 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – ازاحت جيب الستار عن كومباس 2022 فيس ليفت في الصين بتحديثات حمالية وتقنية مختلفة، مع تذكير القراء أن النسخة الصينية ستكون مختلفة بعض الشيء عن الموديل العالمي.

التحديثات الخارجية محدودة ومركزة على الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية والخلفية، بينما حصلت السيارة على تحديثات شاملة للتصميم الداخلي، مع لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10.1 إنش ومقود جديد.

وستنطلق كومباس المحدثة في الصين بمحرك 1.3 لتر تيربو مع ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات، مع العلم أن النسخة العالمية الحالية لكومباس مزودة بمحرك 2.4 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 180 حصان.

وستوضح جيب المواصفات العالمية لكومباس فيس ليفت في بداية العام القادم.