الخليج ٣٦٥ نت – جددّت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “نويتر”، التذكير على أهمية ترك مسافة آمنة بين سيارتين على الطريق. وأوضحت إدارة المرور أن عدم الإلتزام بترك مسافة آمنة بين سيارتين على الطريق يُعد مخالفة للأنظمة المرورية بالمملكة، تستوجب غرامة قيمتها 300 ريال. وجاء التغريدة، كالآتي: “ترك المسافة الآمنة يساعدك على تفادي مفاجآت الطريق دون مخاطرة”.

كانت هذه تفاصيل خبر عدم ترك مسافة آمنة بين سيارتين على الطريق مخالفة.. وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.