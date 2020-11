لينكون نوتيلوس 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – نوتيلوس هي واحدة من أكثر السيارات مبيعاً لعلامة لينكون ولكن لطالما واجهت داخليتها انتقادات من البعض، لذا قررت الشركة إجراء تحديثات واسعة مركزة على المقصورة بشكل خاص لعام 2021.

الداخلية الجديدة مستوحاة بشكل واضح من افياتور، مع لوحة قيادة جديدة كلياً وزخرفات خشبية وفتحات هواء جديدة، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة 13.2 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.

وتدعم السيارة التحديثات عبر الهواء والأوامر الصوتية مع تقديم ألوان داخلية جديدة.. كما حصلت نوتيلوس على تحديثات خارجية للمصدات وزخرفات خارجية جديدة، مع إضافة تقنية فتح السيارة وتشغيل المحرك عبر تطبيق على الجوال.

وتعتمد نوتيلوس 2021 على محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 253 حصان وعزم 380 نيوتن متر، مع محرك V6 تيربو مزدوج 2.7 لتر بقوة 340 حصان وعزم 515 نيوتن متر.

وستصل لينكون نوتيلوس 2021 للوكالات العالمية في بداية العام القادم مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin