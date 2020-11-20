مجموعة فولكس واجن تُطور سيارة كهربائية غامضة لاودي وبنتلي وبورشه

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير Automotive News Europe أن لدى مجموعة فولكس واجن سيارة كهربائية رائدة تحمل الاسم الرمزي Landjet، وستحصل كل من أودي وبنتلي وبورشه على إصدارات منها، وبالرغم من الاسم، إلا أن السيارة التي نتحدث عنها ليست هي الطائرة الموجودة في الصورة بالأسفل.

حتى الآن، لا نعرف بعد ما هو نوع السيارة الكهربائية، هل ستكون سيارة كبيرة ذات ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد؟ أم ستكون منافس لتيسلا موديل S؟

يُشير التقرير أيضاً إلى أن طرازات Landjet سيتم تصنيعها في مصنع هانوفر بألمانيا، وهو مصنع مخصص للطرازات الأكبر حجماً ذات التوجه التجاري، وسبب اختيار هذا المصنع هو أن مصانع أودي لن تكون قادرة على التعامل مع هذه المشروع بسهولة.

وبالنسبة للإصدارات التي ذكرناها آنفاً، فستكشف أودي عن الإصدار الخاص بها أولاً في عام 2024، على أن تتبعها العلامات التجارية الاخرى، حيث يُشير التقرير إلى أن إصدار بنتلي سيأتي في 2025 أو 2026، في حين أن التفاصيل الوحيدة التي نعرفها حول سيارة Landjet القادمة هي أنها ستحصل على حزمة بطارية توفر نطاقاً يصل إلى 650 كم لكل شحنة.

في الختام، قبل وصول Landjet، هناك الكثير من سيارات أودي وبورشه كهربائية بالكامل قادمة، مثل أودي E-Tron GT الرياضية في الصور بالأسفل، ونسختين من Q4 E-Tron، في حين ستكشف بورشه عن تايكان كروس توريزمو قريباً، كما ستُطلق ماكان الكهربائية لاحقاً.