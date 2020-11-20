همر SUV الكهربائية تظهر في أول صورة رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جنرال موتورز عن أول صورة رسمية لجمس همر SUV الكهربائية القادمة المبنية على نفس أساسات البيك أب.
من المتوقع مشاركة معظم مواصفات الأداء والتقنيات بين الـ SUV والبيك أب، مع انطلاق نسخة الـ SUV بعد نسخة البيك أب، في 2022 على الأرحخ.
ويُذكر أن همر بيك أب ستنطلق بثلاثة محركات كهربائية لفئة الإصدار الأول، بقوة 1000 حصان وعزم 1600 نيوتن متر وتسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 3 ثواني.
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