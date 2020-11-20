أول جمعة سوداء في عصر كورونا.. قرار مهم من أمازون بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة أمازون الأمريكية لتأجيل يوم الجمعة السوداء الذي يشهد خصومات ضخمة على الأسعار بفرنسا، لمدة أسبوع حتى 4 ديسمبر بسبب الإغلاق.

وقال فريدريك دوفال رئيس شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في فرنسا، خلال تصريحات لشبكة "راديو كلاسيك" الإذاعية، إن موقع أمازون دوت كوم وكبرى شركات التجزئة مستعدة لتأجيل يوم التخفيضات لمدة أسبوع حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول، طالما كان بمقدور المتاجر وشركات تجارة التجزئة المغلقة حاليا بسبب الإغلاق أن تفتح أبوابها مرة أخرى قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حجم عائدات أمازون في فرنسا بلغ العام الماضي 5.7 مليار يورو، بما يمثل قرابة 1% من إجمالي حجم مبيعات التجزئة في البلاد.

وعلى صعيد متصل، وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.14 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج

أرباح قياسية في الربع الثالث

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن صافي مبيعات بقيمة 69.1 مليار دولار مع استمرار الطفرة في التسوق عبر الإنترنت المرتبطة بالجائحة في تعزيز أعمال الشركة.

وقفزت مبيعات أمازون للربع الثالث من عام 2020 بنسبة 37%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وحققت الشركة ربحا قياسيا بلغ 6.3 مليار دولار للربع، وهو ما يقرب من 3 أضعاف أرباح أمازون في نفس الربع من العام الماضي.

وعصف التقرير بتوقعات المحللين السابقة، حيث بلغت ربحية السهم 12.37 دولار مقابل أرباح متوقعة تبلغ 7.41 دولار للسهم.

وشهدت أمازون نموا سريعا في المبيعات خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أغلقت العديد من المتاجر أبوابها أمام التسوق الشخصي وسعى العملاء إلى إيجاد بدائل عبر الإنترنت خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في متجر واقعي.

وقال جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، إن التسوق في موسم العطلات من المرجح أن يحطم الأرقام القياسية. وتوقعت الشركة مبيعات تتراوح بين 112 مليارا و121 مليار دولار في الربع الرابع.

وقال بيزوس: "نرى عددا أكبر من العملاء يتسوقون مبكرا لشراء هدايا الأعياد، وهذه مجرد واحدة من العلامات على أن هذا سيكون موسم أعياد غير مسبوق".