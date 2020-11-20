هيونداي اكسنت 2021 فيس ليفت مواصفاتها واسعارها في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت هيونداي اكسنت 2021 فيس ليفت المحدثة لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي بالمملكة العربية السعودية، واليوم سنُطلعكم على أبرز ما تغير فيها ومواصفاتها واسعارها.

حصلت السيارة على تغييرات تصميمية في واجهتها الأمامية والخلفية ومقصورتها الداخلية، حيث حصلت على شبك أمامي والمصابيح الأمامية ومصابيح ضباب بتصميم جديد، وزوائد امامية سُفلية مطلية بالكروم اللامع، بالإضافة إلى تغييرات بسيطة في تصميم الجنوط مقاس 16 بوصة، وفي الخلف، حصلت على صدام خلفي مُحدث بلمسات كرومية أنيقة، وحساسات خلفية (كاميرا خلفية).

وفي الداخل، حصلت السيارة على شاشة نظام ترفيهي بحجم 8 انش يُمكن ربطها بالجوال حيث تدعم أنظمة كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية، مع تنجيد مخملي، وفتحات تكيف خلفية وفتحة يو اس بي للمقاعد الخلفية، كما تغير تصميم فتحات المُكيف بشكل بسيط.

وبالنسبة للقوة، فتتوفر السيارة بالمملكة بخيارين من المحركات ، الأول محرك 1.4 لتر 100 حصان قير أوتوماتيك 6 سرعات، والثاني محرك 1.6 لتر 123 حصان قير أوتوماتيك 6 سرعات، في حين أن سعة خزان الوقود تبلغ 43 لتر، ويتميز محرك 1.6 بصرفية وقود تبلغ 16.8 كم لكل لتر.

في الختام، تتوفر هيونداي اكسنت 2021 فيس ليفت بالمملكة بثلاثة فئات بالأسعار التالية شاملة ضريبة 15%:

– اكسنت 1.4 لتر سمارت: 64,325 ريال

– اكسنت 1.4 لتر سمارت بلس: 67,200 ريال

– اكسنت 1.6 لتر فل كامل: 77,500 ريال