عرض السعودي الفرنسي على تقسيط سيارات بي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من البنك السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، على سيارات بي ام دبليو، بالتعاون مع شركة الناغي. السيارة المشمولة في العرض: جميع طرازات بي ام دبليو مواصفات العرض: نسبة الربح ابتداءً من 7.06%

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