إطارات الشتاء للسيارات.. تعرف على طريقة استخدامها وتكلفتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إطارات الشتاء للسيارات، هي ببساطة إطارات تم تصميمها لتعمل بكفاءة في ظروف الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة والأمطار.

وتخصص ماركات صناعة إطارات السيارات، منتجات خاصة لفصل الشتاء، تجعل السيطرة على السيارة أكثر أمنا عند استخدامها في طقس شتوي متقلب.

وتجتمع هذه السمات في إطارات الشتاء، التي قدم موقع "أوتو كار" تقريرا مفصلا عنها، يشمل الكشف عن الحالات التي يلزم استخدامها فيها، وأهميتها وكيفية استخدامها بالشكل الأنسب.



ما هي إطارات الشتاء؟

أنها ليست إطارات مخصصة للسير على الثلج كما يظن البعض، كما أنها ليست مدججة بالحلقات الحديدية.

وأفاد "أوتو كار"، بأن إطارات الشتاء للسيارات، هي ببساطة إطارات تم تصميمها لتعمل بكفاءة في ظروف الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة، ولتكون مؤهلة للسير على الطرقات الزلقة في حالات هطول الأمطار.

ويميز هذه الإطارات عن الإطارات التقليدية، قدرتها على الثبات بشكل أكبر على الطرق أثناء هطول أمطار، وأيضا ثباتها عند السير على الثلوج.

كيفية استخدامها

إطارات الشتاء تختلف عن إطارات الصيف للسيارات في ثلاث نواحي أساسية، الأولى هي أن إطارات الشتاء، تحتوي على العديد من الحزوز، أو الشقوق بها، التي تسمح بمرور مياه الأمطار والثلوج عبرها بسهولة لتوفر لنفسها مزيدا من الثبات.

السمة الثانية التي تفرق بين إطارات الشتاء وإطارات الصيف، هي أن إطارات الشتاء، يستخدم في تصنيعها مزيدا من ثاني أكسيد الكربون المعروف بالسليكا، ما يبقيها دائما أكثر نعومة ونضارة.

مع العلم بأن المطاط المخصص للصيف، يتعرض للانكماش بشكل كبير للغاية في حال استخدامه في درجات الحرارة المنخفضة والمتجمدة.

السمة الثالثة التي تميز إطارات الشتاء عن إطارات الصيف، هي قدرتها على الاهتزاز المتواصل أثناء الحركة، ما يسمح بطرد الثلوج من على سطح الإطارات بشكل متواصل وعدم التصاقه بالإطارات لفترة طويلة.

هل تستخدم الإطارات الشتوية في الصيف؟

نصح الموقع بعدم استخدام إطارات الشتاء في فصل الصيف، كونها تستهلك بسرعة أكبر من إطارات الصيف عند استخدامها في الطقس الحار، ما قد يعود بالضرر المادي على مالك السيارة.

التكلفة

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الإطارات الشتوية للسيارات، بإشارته لكيفية تقييم تكلفة الإطارات الخاصة بفصل الشتاء، وأوضح أن ذلك يعتمد على نوع ماركة الإطارات، وحجم إطارات السيارات نفسها، كما أوضح أن الأمر وارد بأن تتكلف إطارات الشتاء سعر أكبر أو أقل أو حتى مساوي لإطارات الصيف مع اختلاف الماركة والحجم.