حكم بسجن روسي 13 عاما لإدانته بالتخابر لصالح أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن 13 عاما ضد روسي بتهمة خيانة الدولة لمحاولته التخابر مع أمريكا.

وقالت وكالات الأنباء الروسية إنه صدر، الجمعة، حكم بسجن روسي 13 عاما لمحاولته نقل معلومات سرية عن الأسطول الشمالي الروسي إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).



وأوضحت الوكالات أن محكمة في مدينة بريانسك شمال غربي موسكو أصدرت الحكم على يوري إستشينكو بتهمة خيانة الدولة.

ويأتي الحكم فيما لا تزال أصداء اتهامات أمريكية لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جاءت بدونالد ترامب لسدة الحكم قبل أربع سنوات، تخيم على العلاقة بين البلدين.

ومؤخرا ورغم الاتهامات المتبادلة، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمعلومات التي تم الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال بوتين في حديث صحفي، إن تلك المعلومات الحساسة ساعدت روسيا أكثر من مرة في منع وقوع أعمال إرهابية، مؤكدا أن الكرملين راض عموما عن مستوى التعاون مع البيت الأبيض في مواجهة الإرهاب.

يذكر أن الرئيس الروسي، كان أعلن في 20 فبراير/شباط الماضي، أن روسيا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورغ وسترد على ذلك بالمثل.