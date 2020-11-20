إذا كنت من عشاق السرعة لا تقتني هذه السيارات.. قائمة الخنفساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات طرح مجموعة من الموديلات كانت الأبطأ التي تطرح بنظام دفع RWD وهو محرك العجلة الخلفية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة ضمت أبطأ السيارات التي بنظام دفع العجلات الخلفية، ونصح عشاق السرعة بتجنب شرائها لسرعتها المحدودة للغاية، على الرغم مما يمثله كعامل ثبات داعم للأداء العالي للسيارات الرياضية.

وجاء ضمن القائمة، النسخة المطروحة لعام 1968 من طراز فيات 850 Idromatic، والتي توفرت بنظام دفع بطيء للعجلات الخلفية، يوفر للطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 25.4 ثانية.



من بعدها جاء ضمن القائمة، سيارة "تاتا سومو"، من ماركة "تاتا" الهندية لصناعة السيارات، والتي توفرت بنظام دفع بطيء للعجلات الخلفية، يوفر للطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 26 ثانية، وصنفت هذه السيارة من ضمن السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة حين طرحت في فترة التسعينيات.

ومن الموديلات الكلاسيكية ضمن القائمة، جاء طراز "ترايامف مايفلاور"، الذي طرح عام 1950، والذي توفر بنظام دفع بطيء للعجلات الخلفية، يوفر للطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 27.9 ثانية.

ومن ماركة سوزوكي اليابانية، جاء ضمن القائمة سيارة سوزوكي "ماروتي أومني"، والتي توفرت بنظام دفع بطيء للعجلات الخلفية، يوفر للطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 28 ثانية.

لحقها بالقائمة، نسخة عام 1964 التي طرحت من طراز الخنفساء الشهير من ماركة فولكسفاجن، وتوفر هذا الطراز باسم Beetle 1200، وعمل بنظام دفع بطيء للعجلات الخلفية، يوفر للطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 29.5 ثانية.

ثم جاء ضمن القائمة من السيارات الكلاسيكية أيضا طراز Triumph Herald 948 الذي طرح عام 1960، وعمل بنظام دفع بطيء للعجلات الخلفية، يوفر للطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 29.9 ثانية.

ومن ماركة "تاتا" الهندية، جاء طراز آخر ضمن القائمة، هو طراز "نانو" صغير الحجم، الذي توفر بنظام دفع بطيء للعجلات الخلفية، يوفر للطراز معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 29.4 ثانية.

اختتم الموقع القائمة، بالطراز المستقبلي الحديث من ماركة رينو الفرنسية، والذي طرح باسم Twizy، ويعتبر من أبطء السيارات العاملة بنظام دفع بالعجلات الخلفية، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال فترة تصل لـ30 ثانية.



