لدعم الطاقة المتجددة.. الصندوق السيادي السعودي يرفع حصته في "أكواباور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، عن زيادة حصته في أسهم شركة "أكواباور"، لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل السعودية.

وقام صندوق الاستثمارات العامة برفع حصته من 33.36% إلى 50% من أسهم شركة "أكواباور" السعودية.

ويعد هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليمياً وعالمياً، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

برنامج الصندوق للطاقة المتجددة



وحسب بيان اطلعت عليه " الخليج 365، على موقع الصندوق، من المتوقع أن تلعب شركة "أكواباور" السعودية، دوراً رئيسياً في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة.

وتعليقاً على هذا الاستثمار، صرح متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة أنه:" من المؤكد أن زيادة حصة الصندوق في أكواباور هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمرٌ على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف:" نعتقد أن أكواباور ستلعب دوراً في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل، ونحن فخورون بأن نكون جزءً من نمو هذه الشركة وتطورها".

تمكين الشركات الوطنية



ومن جهته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكواباور، "يسعدنا أن نعلن عن إبرام هذه الصفقة المهمة التي تحقق مصالح الشركة ومساهميها والمملكة ككل".

وأضاف:" كواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، فإن هذا الاستثمار الإضافي من قبل صندوق الاستثمارات العامة هو التزام بتمكين الشركات الوطنية الرائدة مثل أكواباور".

وتابع: وهو " دلالة على الثقة في قدرتها على تعزيز النمو المستدام على نحو يتميز بالمرونة، مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة".

ومنذ تأسيسها في عام 2004 في المملكة العربية السعودية، حققت أكواباور نمواً قوياً على الصعيدين المحلي والدولي وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه.

وتساهم الشركة في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه وبتكلفة منخفضة.

تقنيات الطاقة النظيفة



كما تعمل على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل بها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.

وتخصص الشركة نحو 74% من الطاقة الكلية لمشاريع محفظة "أكوارباور"، لتقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك أصول تحت الإنشاء أو أصول في مرحلة متقدمة.

وعلاقة صندوق الاستثمارات العامة مع "أكواباور" قد بدأت عام 2013 حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة أكواباور.

وتطورت العلاقة بشكلٍ أكبر في عام 2018 عندما قام الصندوق بأول استثمارٍ مباشرٍ له في الشركة.





وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، ويستهدف الاستثمار المحلي والدولي.

وأوضح في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط": "تماشياً مع رؤية 2030 ولتحقيق أهدافها، كان من المهم إعادة النظر في دور صندوق الاستثمارات العامة وإعادة هيكلته ليصبح الصندوق الاستثماري السيادي للدولة".

وتابع:" قمنا بالعمل في عام2015 على إعادة إطلاق الصندوق برؤية ورسالة جديدتين، مستهدفاً تطوير القطاعات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والاستثمار في شراكات دولية رائدة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد تحت قيادتي".