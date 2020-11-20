لأول مرة منذ 40 عاماً.. الكشف عن نسخة استثنائية من رانجلر بمحرك V8

كتب: باسل الحلواني

أضافت عملاق صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر باقة جديدة من الإمكانات إلى سيارتها الشهيرة رانجلر، المخصصة للطرق الوعرة.

وتعتمد السيارة التي أطلق عليها "رانجلر روبيكون 392"، على محرك مكون من 8 صمامات، بقوة 470 حصانا وعزم شدته 470 رطلا لكل قدم

مكعب.

وتتمكن رانجلر روبيكون من الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5ر4 ثانية، وهو معدل تسارع يزيد بنسبة 40% عن معدل تسارع السيارة رانجلر روبيكون التي تعمل بمحرك يتكون من 6 صمامات.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 40 عاما تقريبا التي يتم فيها إنتاج فئة من السيارة رانجلر بمحرك ذي 8 صمامات.

ومن المنتظر طرح السيارة رانجلر روبيكون 392 خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتزامن تقريبا مع طرح السيارة برونكو من شركة فورد موتور.

ومن المقرر أن يتم إنتاج فئة واحدة من السيارة رانجلر روبيكون 392 ذات أربعة أبواب.